Matas Buzelis – rezultatyviausias mačo žaidėjas, vedęs „Bulls“ į pergalę

20-metis lietuvis per 18 minučių aikštelėje pelnė 19 taškų (5/6 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir 1 metimą blokavo bei dukart suklydo.
Likus kiek mažiau nei minutei rezultatas buvo lygus ir Klivlendo komanda turėjo kamuolį, tačiau suklydo, o „Bulls“ gynėjas Jevonas Carteris prasiveržimu greitame puolime išvedė „Bulls į priekį (118:116).
Šeimininkams pataikius vieną baudos metimą, Čikagos ekipa turėjo kamuolį, tačiau japonas Yuki Kawamura nepataikė tritaškio ir paskutinė ataka priklausė „Cavaliers“. Visgi tuomet „Bulls“ pademonstravo nuostabią gynybą ir du metimus iš eilės blokavo, užsitikrindami sau pergalę.
Rezultatyviausio žaidėjo „Cavaliers“ komandoje titulą dalinosi De'Andre Hunteris ir Craigas Porteris Jr., abu pelnę po 17 taškų.
Kitos „Bulls“ ikisezoninės rungtynės – naktį iš ketvirtadienio į penktadienį 3:00 val.
Matas BuzelisChicago BullsNBA
