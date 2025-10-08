Naujosios D. Motiejūno komandos treneris turėtų būti atleistas

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
SportasKrepšinis

Naujosios D. Motiejūno komandos treneris turėtų būti atleistas

2025 m. spalio 8 d. 09:13
Lrytas.lt
Po nesėkmingos sezono pradžios naujosios Donato Motiejūno komandos – Belgrado „Crvena Zvezda“ – treneris turėtų būti atleistas.
Kai praneša „Mozzart Sport“, serbų ekipos ir vyr. trenerio Ioannis Sfairopoulo keliai skirsis. Nors išlieka tikimybė, kad graikas komandai vadovaus penktadienio Eurolygos rungtynėse su Stambulo „Fenerbahce“, Belgrado klubas ieškos naujo trenerio.
58-erių specialistas „Crvena Zvezda“ komandą perėmė beveik lygiai prieš dvejus metus – 2023 m. spalio 22-ąją. 
Šį sezoną Belgrado klubas pralaimėjo visas trejas oficialias rungtynes: dvejas Eurolygoje prieš Milano „Emporio Armani“ ir Miuncheno „Bayern“ ir pirmadienį ABA lygoje prieš „Zadar“.
Prie komandos praėjusią savaitę nuomos pagrindais prisijungė Donatas Motiejūnas, tačiau debiutuoti savo naujosios ekipos sudėtyje lietuvis dar progos neturėjo.
Belgrado Crvena ZvezdaDonatas MotiejūnasIoanis Sfairopoulos
