Naujosios D. Motiejūno komandos treneris turėtų būti atleistas

Kai praneša „Mozzart Sport“, serbų ekipos ir vyr. trenerio Ioannis Sfairopoulo keliai skirsis. Nors išlieka tikimybė, kad graikas komandai vadovaus penktadienio Eurolygos rungtynėse su Stambulo „Fenerbahce“, Belgrado klubas ieškos naujo trenerio.
58-erių specialistas „Crvena Zvezda“ komandą perėmė beveik lygiai prieš dvejus metus – 2023 m. spalio 22-ąją.
Šį sezoną Belgrado klubas pralaimėjo visas trejas oficialias rungtynes: dvejas Eurolygoje prieš Milano „Emporio Armani“ ir Miuncheno „Bayern“ ir pirmadienį ABA lygoje prieš „Zadar“.
Prie komandos praėjusią savaitę nuomos pagrindais prisijungė Donatas Motiejūnas, tačiau debiutuoti savo naujosios ekipos sudėtyje lietuvis dar progos neturėjo.
