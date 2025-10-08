Prieš diskusijas dėl „NBA Europe“ – Europos Parlamento rezoliucija prieš panašaus tipo lygas

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Prieš diskusijas dėl „NBA Europe“ – Europos Parlamento rezoliucija prieš panašaus tipo lygas

2025 m. spalio 8 d. 11:36
Lrytas.lt
Trečiadienį Eurolygos, FIBA ir NBA atstovai Ženevoje (Šveicarija) susitiks aptarti naujausio NBA projekto Europoje detalių. Dieną prieš šį susitikimą – Europos Parlamento rezoliucija, nukreipta prieš užsienio investuotojų kišimąsi į Senojo žemyno sportą.
Rezoliucijoje pavadinimu „ES teisės aktų vaidmuo formuojant Europos sporto modelį“ viename iš punktų numatyta, kad Europos Parlamentas „suvokia augančią užsienio investicijų ir savininkų bangą Europos sporte ir kviečia Europos Komisiją svarstyti šios bangos poveikį, kartu palaikant siekius apginti finansinį Europos sporto integralumą ir varžybinį balansą“.
Taip pat yra adresuojamos ir į „NBA Europe“ panašios lygos, siekiančios sutrikdyti esamą Europos sporto ekosistemą, kaip tai prieš keletą metų buvo bandyta padaryta kuriant futbolo Super lygą.
„Komisija kviečiama įvykdyti savo kaip sutarčių gynėjo vaidmenį viename svarbiausių socialinių ir ekonominių ES sektorių aktyviai sekant ir adresuojant visų lygių grėsmes pagal vertybėmis grįstą Europos sporto modelį, įskaitant atsiskirti norinčias lygas, grasinančias bendrajai sporto ekosistemai“, – teigiama rezoliucijos 50-ajame punkte.
Nors rezoliucijos ir nėra konkretūs teisės aktai, galintys sustabdyti lygų kūrimąsi, tačiau Europos Sąjunga šia rezoliucija, panašu, sieka parodyti, kad dabartinė sporto sistema bus ginama.
Europos Parlamentas (EP)rezoliucijaNBA
