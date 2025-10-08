Prieš diskusijas dėl „NBA Europe“ – Europos Parlamento rezoliucija prieš panašaus tipo lygas

Rezoliucijoje pavadinimu „ES teisės aktų vaidmuo formuojant Europos sporto modelį“ viename iš punktų numatyta, kad Europos Parlamentas „suvokia augančią užsienio investicijų ir savininkų bangą Europos sporte ir kviečia Europos Komisiją svarstyti šios bangos poveikį, kartu palaikant siekius apginti finansinį Europos sporto integralumą ir varžybinį balansą“.
Taip pat yra adresuojamos ir į „NBA Europe“ panašios lygos, siekiančios sutrikdyti esamą Europos sporto ekosistemą, kaip tai prieš keletą metų buvo bandyta padaryta kuriant futbolo Super lygą.
„Komisija kviečiama įvykdyti savo kaip sutarčių gynėjo vaidmenį viename svarbiausių socialinių ir ekonominių ES sektorių aktyviai sekant ir adresuojant visų lygių grėsmes pagal vertybėmis grįstą Europos sporto modelį, įskaitant atsiskirti norinčias lygas, grasinančias bendrajai sporto ekosistemai“, – teigiama rezoliucijos 50-ajame punkte.
Nors rezoliucijos ir nėra konkretūs teisės aktai, galintys sustabdyti lygų kūrimąsi, tačiau Europos Sąjunga šia rezoliucija, panašu, sieka parodyti, kad dabartinė sporto sistema bus ginama.
