RKL B diviziono čempionato startas – Lazdijuose

Atidarymo rungtynėse susikaus dvi ekipos, kurios vasarą aktyviai stiprino sudėtis ir prieš sezono startą neslepia ambicingų tikslų.
Lazdijų ekipai, debiutuojančiai Regionų krepšinio lygoje, vadovaus puikiai pažįstamas krepšinio žmogus Giedrius Pečiulionis, o jam talkins Mindaugas Malinauskas.
„Lazdijų Briedis–Pietų Megrame“ komandos sudėtis: Dovydas Zdančius, Laimonas Juškauskas, Titas Gervelis, Nojus Ribinskas, Lukas Šlekys, Nojus Valenta, Šarūnas Lebenskas, Ainoras Rapolavičius, Nojus Beišteris, Nojus Genys, Kajus Kazakevičius, Gustas Grigas, Gytis Stankevičius ir Martynas Jakštys.
Tuo tarpu Vilniaus rajono „KK–VRSC“ klubas vasarą taip pat nuveikė nemažai – prie branduolį išlaikiusios komandos buvo prijungti keli pajėgūs naujokai. Komandai ir toliau vadovaus strategas Jokūbas Danilevičius.
Vilniaus rajono „KK–VRSC“ komandos sudėtis: Karolis Eigminas, Airidas Petraitis, Kristupas Kenešis, Dovydas Sakalnikas, Taudvydas Rimkus, Dovydas Rimkus, Tadas Poška, Justas Savickas, Mantas Šipkauskas, Mantas Jančiauskas, Matas Klimavičius, Einatas Beržonskis, Benas Miliauskas ir Matas Chadyšas.
Atidarymo rungtynės vyks spalio 9 d. (ketvirtadienį) Lazdijų sporto centre (Lazdijos g. 5, Lazdijai). Žiūrovų lauks ne tik emocijų kupina dvikova, bet ir speciali renginio programa – konkursai, prizai ir staigmenos, sukursiančios šventinę sezono starto atmosferą.
Šį sezoną Nostra.lt-RKL B divizione varžysis 29 komandos, suskirstytos į tris grupes pagal teritorinį principą.
Naujasis sezonas žada dar daugiau įtampos, intriguojančių kovų ir įsimintinų akimirkų, kurios suburs Lietuvos regionų krepšinio bendruomenę nuo pat pirmojo švilpuko Lazdijuose.