Skandalingasis prancūzas siekia prisiteisti milijoninę sumą iš „Barcelonos“

2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Skandalingasis prancūzas siekia prisiteisti milijoninę sumą iš „Barcelonos“

2025 m. spalio 8 d. 09:47
Lrytas.lt
Įvairiais skandalais per pastaruosius metus pagarsėjęs prancūzų gynėjas Thomas Heurtelis padavė „Barcelonos“ klubą į teismą.
Kaip praneša Katalonijos radijas „RAC1“, kurio informaciją tvirtina „Mundo Deportivo“, 36-erių gynėjas siekia prisiteisti 1,6 milijono eurų sumą už nepavykusį perėjimą į Barselonos klubą.
Kaip ieškinyje teigia žaidėjas, dėl ilgai vestų derybų su „Barca“, kurios galiausiai sužlugo, T. Heurteliui teko atsisakyti pelningo Vilerbano ASVEL pasiūlymo, todėl gynėjas teigia praradęs pinigų.
Pasak T. Heurtelio, šalys jau buvo susitarusios, todėl jis turėjo nutraukti kalbas su kitais klubais. Pats klubas teigia, kad jokio dokumento, įrodančio abiejų šalių susitarimą nebuvo.
T. Heurtelis per pastaruosius keletą metų buvo įsivėlęs į ne vieną skandalą. Visų pirma, žaidėjas pateko į žiniasklaidos antraštes po to, kai Šarūnas Jasikevičius žaidėją 2021-aisiais paliko Stambule, kai klubas sužinojo, kad gynėjas derasi su didžiausiu „Barcos“ priešu Madrido „Real“.
Prasidėjus Rusijos invazijai Ukrainoje, T. Heurtelis nusprendė karjerą tęsti Sankt Peterburgo „Zenit“ ekipoje ir jau po masinio karo pradžios 2022 m. rugsėjį pasirašė dvejų metų sutartį. Už šį veiksmą jam buvo uždrausta žaisti Prancūzijos rinktinėje.
Po dviejų metų Rusijoje šiemet T. Heurtelis grįžo į Eurolygą ir pasirašė sutartį su Vilerbano ASVEL.
Thomas HeurtelisVilerbano ASVELBarcelona
