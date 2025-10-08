Skandalingasis prancūzas siekia prisiteisti milijoninę sumą iš „Barcelonos“

Kaip praneša Katalonijos radijas „RAC1“, kurio informaciją tvirtina „Mundo Deportivo“, 36-erių gynėjas siekia prisiteisti 1,6 milijono eurų sumą už nepavykusį perėjimą į Barselonos klubą.
Kaip ieškinyje teigia žaidėjas, dėl ilgai vestų derybų su „Barca“, kurios galiausiai sužlugo, T. Heurteliui teko atsisakyti pelningo Vilerbano ASVEL pasiūlymo, todėl gynėjas teigia praradęs pinigų.
Pasak T. Heurtelio, šalys jau buvo susitarusios, todėl jis turėjo nutraukti kalbas su kitais klubais. Pats klubas teigia, kad jokio dokumento, įrodančio abiejų šalių susitarimą nebuvo.
T. Heurtelis per pastaruosius keletą metų buvo įsivėlęs į ne vieną skandalą. Visų pirma, žaidėjas pateko į žiniasklaidos antraštes po to, kai Šarūnas Jasikevičius žaidėją 2021-aisiais paliko Stambule, kai klubas sužinojo, kad gynėjas derasi su didžiausiu „Barcos“ priešu Madrido „Real“.
Prasidėjus Rusijos invazijai Ukrainoje, T. Heurtelis nusprendė karjerą tęsti Sankt Peterburgo „Zenit“ ekipoje ir jau po masinio karo pradžios 2022 m. rugsėjį pasirašė dvejų metų sutartį. Už šį veiksmą jam buvo uždrausta žaisti Prancūzijos rinktinėje.
Po dviejų metų Rusijoje šiemet T. Heurtelis grįžo į Eurolygą ir pasirašė sutartį su Vilerbano ASVEL.
