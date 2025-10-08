Vilniuje skamba galandami ginklai: prieš kelionę į Vokietiją – viltys ir ambicijos

Pirmosios varžovės – Remchingeno „Rutronik Stars Keltern“ krepšininkės iš Vokietijos.
Praėjusiame sezone ši komanda tapo šalies čempione, tad lengvo iššūkio tiek strategas V.Stanišauskas, tiek ir jo treniruojamos krepšininkės nesitiki.
„Pavojinga komanda. Turi išreikštas lyderes, komanda, kuri mėgsta žaisti per aukštaūges, turime susidėję akcentus kaip norime gintis, norime surasti pranašumų puolime, pažiūrėsime, kaip viskas pavyks.
Tikiu, kad nuvažiuosime, gerai sukovosime ir pradėsime Europos taurę pergalingai“, – samprotavo 37-erių krepšinio specialistas.
Primename, kad praėjusį mėnesį vilnietės turėjo galimybę prasibrauti ir į Eurolygos turnyrą.
Rugsėjo 18-ąją Vilniuje vykusios pirmosios rungtynės prieš Prancūzijos Buržo „Tango Basket“ krepšininkes baigėsi lietuvių pergale 75:64.
Tąsyk komandą į pergalę vedė įspūdingas rungtynes sužaidusi Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst, kuri įmetė net 25 taškus (2/5 dvit., 6/9 trit., 3/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 26 naudingumo balus.
Jau atrodė, kad moterų Eurolyga „Kibirkšties“ krepšininkėms yra pasiekiama ranka, tačiau Prancūzijoje vykusios atsakomosios rungtynės baigėsi triuškinama varžovių pergale 89:59.
„Turime tikslą žengti kuo toliau ir laimėti kuo daugiau varžybų. Kiek sugebėsime nueiti, priklausys tik nuo mūsų pačių, mūsų noro ir širdies. Labai laukiame pirmųjų varžybų, pagaliau prasidės tas tarptautinis sezonas.
Nepasisekė Eurolygoje, bet turime skambėti Europos taurėje, manau, kad mes tai padarysime“, – į būsimą Europos taurės iššūkį žvelgė 35-erių K.Nacickaitė-Van Der Horst.
Trečiadienio popietę ji su kitomis „Kibirkšties“ krepšininkėmis „Active Vilnius“ arenoje surengė treniruotę ir vakare pakels sparnus į Vokietiją.
Kokius tikslus savo komandai prieš būsimą Europos taurės sezoną kelią treneris V.Staniškauskas?
„Faktas, kad šis turnyras yra kiek silpnesnis nei Eurolyga. Eurolyga vis tiek yra elitas. Kas liečia Europos taurę, mes, treneriai, keliame tikslus laimėti kiekvienas rungtynes, žiūrėti į kiekvienas rungtynes atskirai, užimti kuo aukštesnę vietą grupėje.
Norėtųsi pirmos vietos grupėje, tai padėtų mums atkrintamosiose varžybose gauti lengvesnį varžovą“, – samprotavo specialistas.
Šalies moterų krepšinio lygoje „Kibirkštis“ kol kas rimtesnio pasipriešinimo nesulaukia – sezoną pradėjo dviem triuškinančiomis pergalėmis.
Vilnietės 94:50 pranoko nepasigailėjo „Šiaulių-Vilmers“, o vėliau sekė dar įspūdingesnė pergalė „MKK Panevėžį“ (125:41).
„Aišku, norėtųsi daugiau konkurencingumo Lietuvos lygoje, bet šiai dienai turime tokią situaciją“, – pridūrė V.Stanišauskas.
Net ir šių pergalių fone yra dalykų, kuriuos komandoje specialistas norėtų pataisyti prieš būsimą startą Europos taurėje.
„Dar tik sezono pradžia. Visada yra tų taisytinų dalykų, norėtųsi ir puolime geresnio susikalbėjimo, kad nepamirštume to, ką mes norime žaisti. Taip pat norisi ir geresnio susikalbėjimo gynyboje.
Tai yra smulkūs dalykai, kuriuos tu gerini kiekvienoje treniruotėje, kiekvienose rungtynėse. Tikiuosi, kad ketvirtadienį parodysime gerą krepšinį“, – tęsė jis.
„Kibirkšties“ ir „Rutronik Stars Keltern“ akistata Vokietijoje vyks ketvirtadienį, 19 val. 30 min.
Kamilė NacickaitėVilius StanišauskasVilniaus Kibirkštis
Rodyti daugiau žymių