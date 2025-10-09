„Heat“ ekipoje debiutavęs K. Jakučionis išskyrė savo duetą su komandos aukštaūgiu

Majamio klubas draugiškose rungtynėse namuose 107:112 nusileido „San Antonio Spurs“ ekipai.
Visgi K. Jakučionis pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 1/5 trit., 3/3 baud.), atliko net 10 rezultatyvių perdavimų, perėmė du kamuolius, išrašė bloką ir padarė 3 klaidas, o jam būnant aikštelėje „Heat“ pelnė 16 taškų daugiau nei praleido.
„Nieko nesitikiu, tiesiog einu ir stengiuosi daryti savo darbą. Ko treneris paprašo, tą ir pasistengiu padaryti. Aš tiesiog bandau žaisti greitai. Nors manau, kad šiandien galėjome žaisti dar greičiau. Viskas ateina iš treniruočių“, – kalbėjo K. Jakučionis.
Įspūdingas rungtynes „Heat“ ekipoje sužaidė Kel‘El Ware‘as. Aukštaūgis surinko 29 taškus (9/13 dvit., 3/6 trit., 2/3 baud.) ir 12 atkovotų kamuolių.
Lietuvis po rungtynių išskyrė savo ir K. Ware‘o duetą, teigdamas, jog mėgaujasi laiku, kuomet jiedu būna kartu aikštelėje.
„Tiesa pasakius, labai. Tarpsezonio metu žaidėme nemažai kartu. Aš tuo mėgaujuosi ir tikiuosi, kad ateityje turėsime dar geresnį vienas kito supratimą
Aš tiesiog užmetinėjau jam kamuolį. Jis aukštas, ilgas ir gali aukštai šokti. Manau, jeigu jam mesiu kamuolį, jis jį pagaus“, – su šypsena dėstė K. Jakučionis.
Kasparas JakučionisMiami Heatdraugiškos rungtynės
Rodyti daugiau žymių