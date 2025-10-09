„Olympiakos“ košmaras tęsiasi: iš rikiuotės iškrito ir Th. Walkupas

Buvęs žalgirietis patyrė pakinklinės sausgyslės traumą
Sezoną krepšininkas pradėjo fiksuodamas 4,5 taško, 3 atkovotų ir 1,5 perimto kamuolio, 5 rezultatyvių perdavimų ir 8 naudingumo balų vidurkius.
Dėl traumų komandai taip pat padėti negali Shaquielle’as McKissickas, Keenanas Evansas ir Moustapha Fallas, o Evano Fournier situacija nėra aiški.
Pirmąją Eurolygos savaitę Pirėjo klubas 102:96 pranoko Vitorijos „Baskonia“, tačiau 77:89 nusileido Madrido „Real“ komandai.
Penktadienį „Olympiakos“ namuose susitiks su Eurolygos naujoke „BC Dubai“.