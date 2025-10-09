Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
SportasKrepšinis

„Žalgirio“ varžovų treneris šlovina kauniečius: „Jų gynėjai yra kito lygio“

2025 m. spalio 9 d. 19:03
Lrytas.lt
Penktadienį Kauno „Žalgirio“ Eurolygoje lauks Miuncheno „Bayern“ komandos iššūkis. Prieš susitikimą – pozityvūs Vokietijos komandos vyr. trenerio komentarai apie žalgiriečius.

„Bayern“ treneris Gordonas Herbertas gyrė „Žalgirio“ dabartinę formą, o ypač – gynėjus Sylvainą Francisco, Maodo Lo ir Nigelį Williamsą-Gossą.
„Pradedant penktadieniu per septynias dienas turėsime ketverias rungtynes, tada taurės rungtynės, o po to dar ketverios rungtynės per septynias dienas. Dėl šios priežasties esu tikrai patenkintas, kaip komanda treniruojasi per pastarąsias keletą treniruočių, kokie jie profesionalūs ir kaip yra susikoncentravę.
Kaunas yra aukšto lygio komanda, jie šiuo metu žaidžia labai gerai. Jų gynėjai yra kito lygio ir jų vietiniai žaidėjai taip pat labai stiprūs. Tai mums bus didelis iššūkis, bet jeigu vėl žaisime kaip komanda, galime kai ką pasiekti“, – klubo puslapiui teigė strategas.
Tuo tarpu vienas „Bayern“ lyderių Xavieras Rathanas-Mayesas akcentavo „Žalgirio“ pergales per pirmuosius du Eurolygos turus.
„Kaunas svečiuose įveikė „Monaco“ ir lygos čempionus namie. Mūsų laukia sunki užduotis, tačiau džiaugiuosi galėdamas žaisti „SAP Garden“ prieš mūsų fanus. Tikiuosi, kad sukursime jiems puikias rungtynes ir pasieksime dar vieną pergalę“, – teigė jis.
Rungtynių tarp „Žalgirio“ ir „Bayern“ pradžia – penktadienį, spalio 10 d., 21:30 val.
Miuncheno BayernKauno ŽalgirisEurolyga

