Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Didžiulio deficito vos nepanaikinusi „Kibirkštis“ skaudžiai krito Vokietijoje

2025 m. spalio 9 d. 21:25
Lrytas.lt
Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“ tarptautinį sezoną Europos taurėje pradėjo pralaimėjimu. Didžiulį skirtumą beveik panaikinusios Lietuvos čempionės galiausiai 63:76 (19:25, 11:16, 12:13, 21:22) pralaimėjo Remchingeno „Rutronik Stars Keltern“ komandai.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių nuo pat susitikimo pradžios savo rankose laikė Vokietijos komanda, rungtynes pradėjusi spurtu 10:2. Nors „Kibirkštis“ rezultatą ir išlygino (17:17), iniciatyvą greitai vėl perėmė vokietės ir antrojo kėlinio pradžioje turėjo dviženklį pranašumą (29:19).
Trečiajame kėlinyje skirtumas tarp komandų pasiekė ir 17 taškų ribą (50:33), tačiau tuomet Lietuvos čempionės po truputį pradėjo mažinti atsilikimą.
Galiausiai po Zay Green dvitaškio komandas ketvirtojo kėlinio viduryje skyrė vos 4 taškai (58:54), tačiau tuomet sirgalių palaikomos „Rutronik Stars“ krepšininkės surengė spurtą 12:2 ir atsakė į visus klausimus.
Rezultatyviausios nugalėtojų gretose buvo po 13 taškų surinkusios Karina Konstantinova ir Nevena Rosič. Po 12 taškų pridėjo Alexandra Wilke ir Maud Huijebns.
„Kibirkšties“ ekipoje po 16 taškų pelnė legionierės Andjelina Radič ir Japreece Dean.
Vilniaus KibirkštisMoterų krepšinio Europos taurė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.