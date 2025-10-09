Didžiulio deficito vos nepanaikinusi „Kibirkštis“ skaudžiai krito Vokietijoje

Rungtynių nuo pat susitikimo pradžios savo rankose laikė Vokietijos komanda, rungtynes pradėjusi spurtu 10:2. Nors „Kibirkštis“ rezultatą ir išlygino (17:17), iniciatyvą greitai vėl perėmė vokietės ir antrojo kėlinio pradžioje turėjo dviženklį pranašumą (29:19).
Trečiajame kėlinyje skirtumas tarp komandų pasiekė ir 17 taškų ribą (50:33), tačiau tuomet Lietuvos čempionės po truputį pradėjo mažinti atsilikimą.
Galiausiai po Zay Green dvitaškio komandas ketvirtojo kėlinio viduryje skyrė vos 4 taškai (58:54), tačiau tuomet sirgalių palaikomos „Rutronik Stars“ krepšininkės surengė spurtą 12:2 ir atsakė į visus klausimus.
Rezultatyviausios nugalėtojų gretose buvo po 13 taškų surinkusios Karina Konstantinova ir Nevena Rosič. Po 12 taškų pridėjo Alexandra Wilke ir Maud Huijebns.
„Kibirkšties“ ekipoje po 16 taškų pelnė legionierės Andjelina Radič ir Japreece Dean.