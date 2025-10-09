Eurolygos mače Paryžiuje – praėjusio sezono išsišokėlių ir italų dvikova

Prancūzijos komandos kelyje – Duško Ivanovičiaus treniruojama Bolonijos „Virtus“ komanda. Rungtynes kviečiame kartu sekti su Lrytas.
„Paris Basketball“ Eurolygos sezoną pradėjo triuškinama nesėkme prieš Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamą Stambulo „Fenerbahce“ komandą (77:96), tačiau po poros dienų atsitiesė ir Belgrade nugalėjo Tel Avivo „Maccabi“ ekipą (101:94).
Tuo tarpu „Virtus“ pirmajame ture kiek netikėtai namie 74:68 įveikė Madrido „Real“ krepšininkus, tačiau antrajame ture išvykoje 94:103 nusileido „Valencia Basket“ komandai.
Praėjusį sezoną abi tarpusavio dvikovas laimėjo Paryžiaus komanda, laimėdama ir namie (81:78), ir išvykoje (83:77)