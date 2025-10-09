Eurolygos mače Paryžiuje – praėjusio sezono išsišokėlių ir italų dvikova

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
43
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
42
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
43
„Monaco“
„Monaco“
43
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
61
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
51
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
49
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
40
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
43
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
35
Rungtynių statistika
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Sportas Krepšinis

Eurolygos mače Paryžiuje – praėjusio sezono išsišokėlių ir italų dvikova

2025 m. spalio 9 d. 21:45
Lrytas.lt
Praėjusį sezoną daugelį nustebinęs „Paris Basketball“ klubas pirmąjį kartą naujajame sezone žaidžia savo namų arenoje Paryžiuje.
Daugiau nuotraukų (1)
Prancūzijos komandos kelyje – Duško Ivanovičiaus treniruojama Bolonijos „Virtus“ komanda. Rungtynes kviečiame kartu sekti su Lrytas.
„Paris Basketball“ Eurolygos sezoną pradėjo triuškinama nesėkme prieš Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamą Stambulo „Fenerbahce“ komandą (77:96), tačiau po poros dienų atsitiesė ir Belgrade nugalėjo Tel Avivo „Maccabi“ ekipą (101:94).
Tuo tarpu „Virtus“ pirmajame ture kiek netikėtai namie 74:68 įveikė Madrido „Real“ krepšininkus, tačiau antrajame ture išvykoje 94:103 nusileido „Valencia Basket“ komandai.
Praėjusį sezoną abi tarpusavio dvikovas laimėjo Paryžiaus komanda, laimėdama ir namie (81:78), ir išvykoje (83:77)
Paris Basketball Bolonijos Virtus Eurolyga

