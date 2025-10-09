Į Miuncheną sparnus keliantis T. Masiulis šyptelėjo: ruoštis prieš Šarą buvo lengviau

Kalbėdamas apie varžovus Kauno „Žalgirio“ strategas išskyrė du pagrindinius aspektus.
„Greitas puolimas ir atkovoti kamuoliai. Tada jau galime pradėti kalbėti apie taktikas“, – samprotavo 50-metis T.Masiulis.
Vargu, ar tokio saldaus naujo „Žalgirio“ sezono starto Eurolygoje galėjo tikėtis net ir didžiausi optimistai – kauniečiai vos per kelias dienas paguldė dvi stipriausias praėjusio sezono turnyro komandas.
Pirmoje akistatoje T.Masiulio auklėtiniai išvykoje 89:84 pranoko Eurolygos vicečempionę „Monaco“, o vėliau Kaune krito ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ (84:81), kuri šiemet gina čempionų titulą.
Šį kartą žalgiriečių lauks kiek kitokį žaidimo stilių propaguojanti komanda. Prieš kurią iš ekipų T.Masiuliui ruošti planą yra lengviau?
„Prieš Šarūną (Jasikevičių) buvo kažkiek lengviau, nes žinojome, ką ir kurioje situacijoje jie darys, bet mes žinome kaip žaisti nori ir „Bayern“.
Bandome prisitaikyti prie kiekvienos varžovo, tad negaliu kažko išskirti pagal parankumą ar neparankumą. Žiūrime daug vaizdo įrašų, atliekame analizes, ruošiamės kiekvienai komandai“, – kalbėjo T.Masiulis.
66-erių Gordono Herberto treniruojama „Bayern“ nužygiavo iki Eurolygos įkrintamųjų varžybų etapo, o šį sezoną pasitiko su nemenkais pasikeitimais sudėtyje.
Vis dėlto net ir permainų vėjai, panašu, nesumažino Bavarijos klubo ambicijų – sezoną vokiečiai pradėjo žaisdami solidų žaidimą.
„Jie pridėjo fiziškumo, atletiškumo. Žaidėjams patinka žaisti pas šį trenerį, nes jis duoda daug laisvės, gerai jaučiasi, yra gera komandos chemija“, – varžovus apibūdino T.Masiulis.
Miuncheno klubas pirmose Eurolygos rungtynėse išvykoje 79:87 nusileido Atėnų „Panathinaikos“, bet vėliau namuose 97:88 atsiteisė prieš Belgrado „Crvena zvezda“ klubą.
Šiame sezone „Bayern“ naudingiausiai žaidžia pernai Belgrado „Partizan“ klubo garbę gynęs Isiaha Mike'as. Jis vidutiniškai per dvikovą įmeta po 14,5 taško, atlieka po 3 rezultatyvius perdavimus ir renka po 15,5 naudingumo balo.
Bene ryškiausiai bavarų gretose žvaigždė pergalingose rungtynėse prieš „Crvena zvezda“ buvo komandos snaiperis Andreasas Obstas. Jis į varžovų krepšį įmetė net devynis tritaškius.
„Didžiausias planas yra neleisti jam priimti kamuolio, bet tai padaryti nėra lengva. Jis praėjusiame ture vienas aplošė „Crvena zvezda“. Turime neleisti jam lengvai išsimesti, ypač pirmųjų metimų. Bandysime tai padaryti, žinome, kad tai nebus lengva, bet žiūrėsime, kaip mums gausis“, – samprotavo T.Masiulis.
Miuncheno „Bayern“ ir Kauno „Žalgirio“ akistata Eurolygoje vyks penktadienį, 21 val. 30 min. Lietuvos laiku.
