K. Jakučionį gyręs strategas: „Jis turi savyje kamikadzės bruožą“

Vilnietis savo pirmose draugiškose rungtynėse per 25 minutes pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 1/5 trit., 3/3 baud.), atliko net 10 rezultatyvių perdavimų, perėmė du kamuolius, išrašė bloką ir padarė 3 klaidas.
E. Spoelstra kalbėdamas apie lietuvio pasirodymą negailėjo nestandartinių liaupsinimų.
„Jis buvo šalia nuo pat Vasaros lygos pabaigos, tad turėjome progą stebėti jį, jo treniruotes. Tu matai jo požiūrį, jis viską daro maksimaliu greičiu. Jis turi savyje kamikadzės bruožą.
Jis ir Pelle Larssonas daug laiko praleis ant parketo. Žinote, jis – tarsi reaktyvinis kuras. Vos tik įžengia į aikštę, iškart gali pajusti jo energiją ir greitį. Buvo smagu jį turėti aikštėje“, – apie įžaidėją kalbėjo E. Spoelstra.
Visgi „Heat“ rungtynes namuose pralaimėjo 107:112 (33:33, 24:28, 23:25, 27:26) prieš „San Antonio Spurs“.
E. Spoelstra dėl pralaimėjimo galvos nesuko ir išskyrė antrojo penketo, kuriame rungtyniavo K. Jaskučionis, žaidimą.
„Nors pergalės ir neiškovojome, bet mūsų antras penketas žaidė laimintį krepšinį, – su pasitenkinimu kalbėjo treneris. – Buvo smagu stebėti ir gerbiu, kaip kietai jie kovojo. Jie darė daug teisingų dalykų, kad pasiektume pergalę, tiesiog nepataikėme metimų.“
