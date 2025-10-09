Klaipėdos „Neptūno“ merginos užtikrinta pergale pradėjo žygį Europoje

Lietuvos komandą į priekį vedė Dominykos Paliulytės (3/6 trit., 4 rez. perd.) ir Kates Vilkos duetas. Abi krepšininkės atitinkamai pelnė 16 ir 18 taškų. 13 taškų pridėjo legionierė iš JAV Caitlin Bickle (6 atk. kam.).
Varžovių gretose rezultatyviausia buvo Miriam Uro-Nilie, pelniusi 23 taškus (6/7 dvit., 3/10 trit., 12 atk. kam.) ir surinkusi net 30 naudingumo balų.
Rungtynės prasidėjo nerezultatyviai, komandoms per pirmąjį kėlinį bendrai įmetant vos 26 taškus (14:12). Visgi antrajame kėlinyje persvarą įgijo Martyno Airošiaus auklėtinės ir ją vis augino, kol komandas ketvirčio viduryje jau skyrė devyni taškai (28:19).
Nors šveicarės rezultatą trečiajame kėlinyje ir išlygino (42:42), kėlinį užtikrinčiau baigė „Neptūnas“ ir į lemiamą ketvirtį išsinešė keturių taškų persvarą (58:54).
Turėdamos pranašumą klaipėdietės jo jau nebepaleido. Užtikrintu žaidimu „Neptūnas“ pamažu krovėsi persvarą, kol per paskutiniąsias tris susitikimo minutes galutinai palaužė varžoves, spurtavo 10:0 ir dvikovą laimėjo 16 taškų skirtumu.
Kitą savaitę Klaipėdos ekipos jau namie laukia Atėnų „Panathinaikos“ iššūkis. Dvikovos pradžia – ketvirtadienio, spalio 16 dieną, 19:00 val.