M. Lo apie „Bayern“ strategą: „Jis duoda laisvę gynėjams“

Po vienos iš treniruočių savo įžvalgomis pasidalijo Maodo Lo, kuriam penktadienio varžovai gerai pažįstami.
„Sužaidėme dar tik dvejas rungtynes Eurolygoje, o jie namuose žaidžia labai gerai. Patys matėte, kiek jie pergalių savo arenoje iškovojo praėjusiame sezone. Jei neklystu, pralaimėjo vos kelis kartus. Šiemet taip pat jau laimėjo savų fanų akivaizdoje, o atmosfera ten gera, todėl bus labai sunku“, – šeimininkų namų pranašumą įvertino M.Lo.
Paklaustas apie tai, kad „Bayern“ paliko Carsenas Edwardsas bei kiti gynėjai, M.Lo pabrėžė, kad nereiktų nuvertinti varžovų perimetro linijos.
„Taip, C.Edwardsas išvyko, jis buvo tikrai svarbi komandos dalis, tačiau jie vis tiek turi puikių žaidėjų – kiekviena Eurolygos komanda turi daug talento. Apskritai, laimėti Eurolygoje yra sudėtinga – kad ir kur bežaistum, kiekvienos rungtynės yra mūšis, o dabar žaisime jų arenoje, tad bus nelengva“, – oponentus įvertino legionierius.
Žalgiriečiai praėjusią savaitę sužaidė tris susitikimus, o intensyvų Eurolygos tvarkaraštį paminėjo ir M.Lo.
„Taip, tokia sezono pradžia reikalauja jėgų, tačiau džiaugiamės, kad pavyko pergalingai pradėti sezoną. Pirmadienį turėjome laisvą dieną, tad atsigavome ir metas grįžti prie darbų“, – ambicijos nestokojo vokietis.
Duodamas interviu, M.Lo pakomentavo ir „Bayern“ žaidimo stilių, kadangi pats yra atstovavęs dar Gordono Herberto vadovaujamai Vokietijos rinktinei, tad kviečiame įsijungti visą video ir išgirsti žalgiriečio mintis apie G.Herberto vadovaujamų komandų žaidimo stilių.
„Žalgirio“ ir „Bayern“ akistata Miunchene jau šį penktadienį nuo 21.30 val., o kitos namų rungtynės – spalio 16-ąją su Milano „Olimpia“.
Maodo LoMiuncheno BayernKauno Žalgiris
