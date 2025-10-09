Madride – dviejų skirtingų Eurolygos polių akistata: „Real“ prieš ASVEL

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
43
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
42
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
43
„Monaco“
„Monaco“
43
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
61
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
51
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
49
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
40
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
43
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
35
Rungtynių statistika
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
SportasKrepšinis

Madride – dviejų skirtingų Eurolygos polių akistata: „Real“ prieš ASVEL

2025 m. spalio 9 d. 21:55
Lrytas.lt
Ketvirtadienio Eurolygos vakarą uždaro susitikimas tarp Madrido „Real“ ir Vilerbano ASVEL komandų.
Daugiau nuotraukų (1)
Abi komandos kiek netikėtai po pirmųjų dviejų Eurolygos turų yra iškovojusios po vieną pergalę. Rungtynių eigą kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Karališkasis klubas pirmajame ture kiek netikėtai išvykoje 68:77 pralaimėjo Bolonijos „Virtus“ komandai, tačiau po poros dienų jau namų arenoje 89:77 palaužė vienus lygos favoritų Pirėjo „Olympiakos“ krepšininkus.
Vilerbano komanda dvigubą Eurolygos savaitę abejas rungtynes žaidė namuose. Pirmosiose Pierrico Poupet auklėtiniai po atkaklios kovos 77:80 nusileido „Valencia Basket“ komandai, tačiau spalio 3-iąją užtikrintai įveikė Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“ ekipą (102:95).
Praėjusį sezoną daug kam netikėtai šios dvi komandos tarpusavio rungtynėse pasidalino po pergalę. Pirmajame mače Vilerbano ASVEL namie 80:78 nugalėjo svečius iš Madrido, tačiau antrajame mače gerokai pranašesni jau buvo „Real“ krepšininkai (81:70).
Madrido Real krepšinio komandaMadrido RealVilerbano ASVEL
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.