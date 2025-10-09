Madride – dviejų skirtingų Eurolygos polių akistata: „Real“ prieš ASVEL

Abi komandos kiek netikėtai po pirmųjų dviejų Eurolygos turų yra iškovojusios po vieną pergalę. Rungtynių eigą kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Karališkasis klubas pirmajame ture kiek netikėtai išvykoje 68:77 pralaimėjo Bolonijos „Virtus“ komandai, tačiau po poros dienų jau namų arenoje 89:77 palaužė vienus lygos favoritų Pirėjo „Olympiakos“ krepšininkus.
Vilerbano komanda dvigubą Eurolygos savaitę abejas rungtynes žaidė namuose. Pirmosiose Pierrico Poupet auklėtiniai po atkaklios kovos 77:80 nusileido „Valencia Basket“ komandai, tačiau spalio 3-iąją užtikrintai įveikė Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“ ekipą (102:95).
Praėjusį sezoną daug kam netikėtai šios dvi komandos tarpusavio rungtynėse pasidalino po pergalę. Pirmajame mače Vilerbano ASVEL namie 80:78 nugalėjo svečius iš Madrido, tačiau antrajame mače gerokai pranašesni jau buvo „Real“ krepšininkai (81:70).
Madrido Real krepšinio komandaMadrido RealVilerbano ASVEL
Rodyti daugiau žymių