Mūšis Serbijoje: „Partizan“ pašėlusių sirgalių minioje priima „Efes“

Belgrado „Partizan“ didžiausioje Eurolygos arenoje priima Stambulo „Anadolu Efes“ komandą. Rungtynių eigą kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Serbijos klubas pirmąją sezono savaitę išvykoje skaudžiai pralaimėjo lygos naujokams „Dubai Basketball“ (76:89), tačiau vėliau po poros dienų namų arenoje parklupdė Milano „Emporio Armani“ komandą (80:78).
Tuo tarpu „Efes“ komanda sezoną pradėjo pergale prieš Tel Avivo „Maccabi“ (85:78), tačiau kitame ture pralaimėjo kitai to paties miesto komandai – „Hapoel“ (81:87).
Praėjusį sezoną abi pergales tarpusavio dvikovose iškovojo Turkijos ekipa. Pirmąsias rungtynes namuose „Efes“ laimėjo 86:77, o atsakomajame mače kovo mėnesį Belgrado komanda pasiekti pergalės neturėjo jokių galimybių ir darkart pralaimėjo – 65:97.