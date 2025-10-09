Nuostabiai kamuolį skirstęs K. Jakučionis sužaidė pirmąsias rungtynes „Heat“ ekipoje

Lietuvio atstovaujama „Miami Heat“ ekipa namuose vykusiose draugiškose rungtynėse 107:112 (33:33, 24:28, 23:25, 27:26) pripažino „San Antonio Spurs“ pranašumą.
Vilnietis per 25 minutes pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 1/5 trit., 3/3 baud.), atliko net 10 rezultatyvių perdavimų, perėmė du kamuolius, išrašė bloką ir padarė 3 klaidas..
„Heat“ ekipoje ryškiausiai žibėjo Kel'Elas Ware'as. Aukštaūgis surinko 29 taškų (9/13 dvit., 3/6 trit., 2/3 baud.) ir 12 atkovotų kamuolių.
Prancūzijos žvaigždė Victoras Wembanyama nugalėtojų ekipoje pelnė 10 taškų (4/8 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir 2 kartus blokavo varžovų metimą.
„Heat“: Kel'Elas Ware'as 29, Jaime Jaquezas 19, Normanas Powellas 18.
„Spurs“: Keldonas Johnsonas 19, Julianas Champagnie 15, Devinas Vassellas 12.
