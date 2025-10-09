Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Pirmosios sezono rungtynės Milane: „Emporio Armani“ prieš „Monaco“

2025 m. spalio 9 d. 21:15
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiriui“ praėjusią savaitę pralaimėjęs „Monaco“ klubas ketvirtadienį siekia iškovoti antrąją pergalę naujajame Eurolygos sezone.
Šį kartą Monako Kunigaikštystės komanda išvykoje susikaus su Milano „Emporio Armani“ ekipa. Rungtynių eigą kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Pirmosiose sezono rungtynėse 84:89 pralaimėję „Žalgiriui“, „Monaco“ krepšininkai kitose rungtynėse atsigriebė su kaupu ir 103:81 sutriuškino lygos naujokę „Dubai Basketball“ komandą.
Tuo tarpu Milano ekipa praėjusią savaitę praleido Belgrado, kur žaidė su vietos „Crvena Zvezda“ ir „Partizan“ komandomis. Ettore Messinos auklėtiniai pirmąsias rungtynes laimėjo 92:82, tačiau po poros dienų nusileido Željko Obradovičiaus treniruojamai komandai 78:80.
Praėjusį sezoną tarpusavio mačuose komandos pasidalino po pergalę: pirmąjį susitikimą 93:80 laimėjo „Monaco“, tačiau antrojoje dvikovoje namuose stipresni buvo jau Milano krepšininkai (86:80).
Milano Emporio ArmaniMonacoEurolyga

