Pirmosios sezono rungtynės Milane: „Emporio Armani“ prieš „Monaco“

Šį kartą Monako Kunigaikštystės komanda išvykoje susikaus su Milano „Emporio Armani“ ekipa. Rungtynių eigą kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Pirmosiose sezono rungtynėse 84:89 pralaimėję „Žalgiriui“, „Monaco“ krepšininkai kitose rungtynėse atsigriebė su kaupu ir 103:81 sutriuškino lygos naujokę „Dubai Basketball“ komandą.
Tuo tarpu Milano ekipa praėjusią savaitę praleido Belgrado, kur žaidė su vietos „Crvena Zvezda“ ir „Partizan“ komandomis. Ettore Messinos auklėtiniai pirmąsias rungtynes laimėjo 92:82, tačiau po poros dienų nusileido Željko Obradovičiaus treniruojamai komandai 78:80.
Praėjusį sezoną tarpusavio mačuose komandos pasidalino po pergalę: pirmąjį susitikimą 93:80 laimėjo „Monaco“, tačiau antrojoje dvikovoje namuose stipresni buvo jau Milano krepšininkai (86:80).