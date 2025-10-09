Rezultatyvaus D. Sabonio pasiekti pergalei neužteko

Lietuvio atstovaujama ekipa Sakramente vykusiose draugiškose rungtynėse 122:130 (27:36, 25:29, 26:32, 44:33) nusileido „Toronto Raptors“.
D. Sabonis ant parketo praleidęs 23 minutes surinko 19 taškų (7/8 dvit., 0/2 trit., 5/6 baud.), 4 atkovotus kamuolius ir 1 rezultatyvų perdavimą.
Toronto klube rezultatyviausiai pasirodė Brandonas Ingramas, kuris pelnė 21 tašką (2/8 dvit., 5/7 trit., 2/2 baud.), sugriebė 6 kamuolius bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
„Kings“: Domantas Sabonis 19, Zachas LaVine‘as 16, Dylanas Cardwellas 12.
„Raptors“: Brandonas Ingramas 21, Ja‘Kobe‘as Walteris 15, Gradey Dickas 14.
Sacramento Kings Toronto Raptors Domantas Sabonis
