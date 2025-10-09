Stepas triumfuoja: „Jonava“ namuose palaužė „Šiaulius“ ir iškovojo pirmąją pergalę

Tai – pirmoji Jonavos komandos pergalė šiame sezone ir pirmoji S. Babrausko karjeroje.
Rezultatyviausio žaidėjo titulą nugalėtojų ekipoje dalinosi net trys krepšininkai. Tiek Makai Ashtonas (5 atk. kam., 5 rez. perd.), tiek Eimantas Stankevičius, tiek Hilmaras Henningssonas pelnė po 12 taškų.
„Šiaulių“ ekipą į priekį vedė gynėjas Dayvionas McKnightas, pelnęs 22 taškus, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 35 naudingumo balus. Skambusis Šiaulių komandos pirkinys Cameronas Reddishas mačą baigė su 7 taškais, pataikęs vos 2 metimus iš 8.
„Jonavos“ komanda į priekį išsiveržė nuo pat mačo pradžios ir laikė susitikimo kontrolę savo rankose visą likusį laiką.
Pirmojoje rungtynių pusėje susikrovę solidų pranašumą (55:41), jonaviečiai trečiojo kėlinio pradžioje jau pirmavo net 17 taškų skirtumu (58:41).
Nors „Šiauliai“ likus žaisti dvi minutes ir sumažino atsilikimą iki 6 taškų (80:86), taškų Dariaus Songailos auklėtiniams pelnyti daugiau nebepavyko ir Jonavos komanda džiaugėsi pergale.
Jonavos CBetKaraliaus Mindaugo taurėŠiaulių Šiauliai
Rodyti daugiau žymių