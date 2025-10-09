T. Sedekerskis prieš M. Grigonį: „Baskonia“ namie priima PAO

Rungtynėse turėtų žaisti ir Latvijos rinktinei Europos krepšinio čempionate dėl traumos negalėjęs padėti Rodions Kurucs. Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Naująjį sezoną „Baskonia“ pradėjo sunkiai, pralaimėdama tiek abi rungtynes Eurolygoje, tiek ir pirmąją dvikovą Ispanijos ACB pirmenybėse.
Mariaus Grigonio atstovaujamas „Panathinaikos“ klubas namie nugalėjo Miuncheno „Bayern“, tačiau vėliau kiek netikėtai namie pralaimėjo „Barcelona“ ekipai.
Praėjusį sezoną pirmąjoje tarpusavio dvikovoje PAO savo priešininkams nepaliko jokių vilčių (104:69), tačiau „Baskonia“ vėliau namie atsirevanšavo ir Graikijos komandą nugalėjo rezultatu 91:77.