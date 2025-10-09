T. Sedekerskis prieš M. Grigonį: „Baskonia“ namie priima PAO

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
43
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
45
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
43
„Monaco“
„Monaco“
45
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
63
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
52
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
49
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
40
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
43
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
35
Rungtynių statistika
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
SportasKrepšinis

T. Sedekerskis prieš M. Grigonį: „Baskonia“ namie priima PAO

2025 m. spalio 9 d. 21:15
Lrytas.lt
Tado Sedekerskio atstovaujamas Vitorijos „Baskonia“ klubas siekia pirmosios pergalės Eurolygoje. Jų kelyje – Atėnų „Panathinaikos“ ekipa.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynėse turėtų žaisti ir Latvijos rinktinei Europos krepšinio čempionate dėl traumos negalėjęs padėti Rodions Kurucs. Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Naująjį sezoną „Baskonia“ pradėjo sunkiai, pralaimėdama tiek abi rungtynes Eurolygoje, tiek ir pirmąją dvikovą Ispanijos ACB pirmenybėse.
Mariaus Grigonio atstovaujamas „Panathinaikos“ klubas namie nugalėjo Miuncheno „Bayern“, tačiau vėliau kiek netikėtai namie pralaimėjo „Barcelona“ ekipai.
Praėjusį sezoną pirmąjoje tarpusavio dvikovoje PAO savo priešininkams nepaliko jokių vilčių (104:69), tačiau „Baskonia“ vėliau namie atsirevanšavo ir Graikijos komandą nugalėjo rezultatu 91:77.
Vitorijos BaskoniaAtėnų PanathinaikosEurolyga

