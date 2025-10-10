„Galatasaray“ džiūgauja: sulaukė kvietimo prisijungti prie NBA Europos lygos

„Gavome kvietimą į NBA Europos lygą, – penktadienį spaudos konferencijoje sakė D. Ozbekas. – Praėjusį mėnesį FIBA kvietimu vykome į Ženevą.“
FIBA ir NBA partnerystė, plačiai žinoma kaip „NBA Europe“, yra sudaryta siekiant sukurti naujas aukščiausio lygio klubines žemyno varžybas Europoje ir mesti iššūkį Eurolygai.
„Jie nori, kad „Galatasaray“ būtų to dalimi, – teigė 76 metų „Galatasaray“ prezidentas. – Tai dar nėra galutinai nuspręsta, bet gavome kvietimą į šią organizaciją. Informaciją teiksime kiekviename žingsnyje.“
Anksčiau buvo skelbta, jog NBA viliasi į lygą privilioti klubus, kurie turi ir futbolo komandas.