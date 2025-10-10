Antrą kartą per šešias dienas: „Barcelona“ kovoja su „Valencia“

Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Barselonos komandai negalės padėti didžiąją praėjusios sezono dalį dėl sunkios traumos praleidęs Nicolas Laprovittola. 35-erių gynėjas dėl kairiosios šlaunies traumos be krepšinio praleis apie tris savaites.
„Barca“ sezoną pradėjo nesėkme išvykoje prieš Eurolygos naujokus Tel Avivo „Hapoel“ (87:103). Po trijų dienų Joano Penarroyos auklėtiniai atsigriebė su kaupu ir išvykoje nukovė mačo favoritais laikytus Atėnų „Panathinaikos“ krepšininkus (103:96).
„Valencia“ tuo tarpu yra viena iš vos dviejų dar nepralaimėjusių komandų Eurolygoje. Pirmajame ture po metų pertraukos į aukščiausio lygio krepšinį sugrįžę Valensijos krepšininkai išvykoje 80:77 nugalėjo Vilerbano ASVEL, o antrajame ture jau namie 103:94 įveikė Bolonijos „Virtus“ ekipą.
Šiame sezone tarpusavyje „Barcelona“ ir „Valencia“ jau žaidė. Praėjusį sekmadienį šios dvi ekipos susitiko pirmajame Ispanijos ACB lygos ture. Tąsyk pergalę rezultatu 93:81 namie pasiekė Valencijos krepšininkai.
Rezultatyviausias mačo žaidėjas buvo Dariusas Thompsonas, pelnęs 16 taškų, atkovojęs 5 kamuolius, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 25 naudingumo balus. Pralaimėtojams Willas Clyburnas pelnė 16 taškų.