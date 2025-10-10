Antrą kartą per šešias dienas: „Barcelona“ kovoja su „Valencia“

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
43
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
35
BC Dubai
BC Dubai
26
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
26
„Valencia“
„Valencia“
25
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
14
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
19
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Antrą kartą per šešias dienas: „Barcelona“ kovoja su „Valencia“

2025 m. spalio 10 d. 21:15
Lrytas.lt
Paskutinėse trečiojo Eurolygos turo rungtynėse laukia dvikova tarp dviejų Ispanijos komandų.
Daugiau nuotraukų (20)
Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Barselonos komandai negalės padėti didžiąją praėjusios sezono dalį dėl sunkios traumos praleidęs Nicolas Laprovittola. 35-erių gynėjas dėl kairiosios šlaunies traumos be krepšinio praleis apie tris savaites.
„Barca“ sezoną pradėjo nesėkme išvykoje prieš Eurolygos naujokus Tel Avivo „Hapoel“ (87:103). Po trijų dienų Joano Penarroyos auklėtiniai atsigriebė su kaupu ir išvykoje nukovė mačo favoritais laikytus Atėnų „Panathinaikos“ krepšininkus (103:96).
„Valencia“ tuo tarpu yra viena iš vos dviejų dar nepralaimėjusių komandų Eurolygoje. Pirmajame ture po metų pertraukos į aukščiausio lygio krepšinį sugrįžę Valensijos krepšininkai išvykoje 80:77 nugalėjo Vilerbano ASVEL, o antrajame ture jau namie 103:94 įveikė Bolonijos „Virtus“ ekipą.
Šiame sezone tarpusavyje „Barcelona“ ir „Valencia“ jau žaidė. Praėjusį sekmadienį šios dvi ekipos susitiko pirmajame Ispanijos ACB lygos ture. Tąsyk pergalę rezultatu 93:81 namie pasiekė Valencijos krepšininkai.
Rezultatyviausias mačo žaidėjas buvo Dariusas Thompsonas, pelnęs 16 taškų, atkovojęs 5 kamuolius, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 25 naudingumo balus. Pralaimėtojams Willas Clyburnas pelnė 16 taškų.
BarcelonaValencia BasketEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.