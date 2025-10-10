Daugilė Ūsė toliau vilkės Vilniaus „Kibirkšties-TOKS“ marškinėlius

Vilkėdama sostinės klubo marškinėlius vidurio puolėja šalies čempionate pelnė po 12,1 taško, atkovojo po 8,8 kamuolio, blokavo po 1,7 metimo ir rinko po 19,2 naudingumo balo.
Europos taurės varžybose 196 cm ūgio krepšininkė fiksavo 11,6 taško, 11,5 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvių perdavimų ir 22,3 naudingumo balo statistiką.
„Sezono pradžia Europos turnyruose išryškino mūsų didžiausias spragas sudėtyje, todėl nusprendėme ieškoti pastiprinimo priekinėje linijoje. Nors Daugilė dar negalės mums iškart padėti aikštelėje, nes tęsia reabilitaciją po pavasarį atliktos peties operacijos, tačiau jau artimiausiu metu planuojame ją integruoti į komandos treniruotes ir tikimės greito debiuto naujajame sezone. Džiaugiamės, kad ši žaidėja mūsų komandai atstovaus ne tik šį, bet ir kitą sezoną. Puikiai žinome, kokia jėga aikštelėje ji gali būti, todėl nekantriai laukiame jos sugrįžimo“, – teigė klubo sporto direktorius Arnas Labuckas.
Per savo karjerą aukštaūgė taip pat žaidė Kauno „Aisčių-LSMU“, Rygos TTT (Latvija), Torunės „Energa“ (Lenkija), Kosičės „Good Angels“ (Slovakija), Kayserio „Melukgazi“ (Turkija) klubuose.
Artimiausias rungtynes „Kibirkštis-TOKS“ žais sekmadienį Vilniuje, kai „Open Smart Way MLKL“ čempionate susitiks su Rygos Stradinio universiteto komanda.