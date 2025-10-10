Eurolyga viešai pristatė savo reikalavimus „NBA Europe“ projektui

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Eurolyga viešai pristatė savo reikalavimus „NBA Europe“ projektui

2025 m. spalio 10 d. 16:03
Lrytas.lt
Besitęsiant kalboms apie būsimąjį „NBA Europe“ projektą, Eurolyga susitikime su NBA ir FIBA pristatė savo reikalavimus naujajai lygai.
Daugiau nuotraukų (1)
Eurolyga išplatino pranešimą, kuriame teigia, kad Pauliaus Motiejūno vadovaujamos organizacijos pasiūlymas dėl bendradarbiavimo negavo jokio reikšmingo atsako.
Spalio 8-ąją vykęs susitikimas tarp trijų šalių tolimesnių detalių dėl „NBA Europe“ projekto neatnešė, teigia Eurolyga.
Tuo pačiu lyga pristatė keturis reikalavimus, kurių turi būti laikomasi norint siekti bendradarbiavimo.
Eurolygos reikalavimai:
  1. Bendra nauda. Bet koks pasiūlymas turi atnešti vertės dalininkams ir Europos krepšiniui apskritai, nemarginalizuojant organizacijų ir asmenų, pastačiusių šiandienos elitinę klubinio krepšinio struktūrą.
  2. Kultūrinis integralumas. Tradicijos, fanai ir unikalus Europos krepšinio identitetas turi būti saugomi ir išlaikomi.
  3. Konkurencingumas. Bet kuri iniciatyva turėtų stengtis išlaikyti ir pagerinti aukštus Europos krepšinio konkurencingumo standartus.
  4. Europietiškas valdymas. Sprendimus priimantis organas turi išlikti Europoje, kad užtikrintų Europos krepšinio interesų taikymą.
EurolygaNBAFIBA

