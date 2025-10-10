Eurolyga viešai pristatė savo reikalavimus „NBA Europe“ projektui

Eurolyga išplatino pranešimą, kuriame teigia, kad Pauliaus Motiejūno vadovaujamos organizacijos pasiūlymas dėl bendradarbiavimo negavo jokio reikšmingo atsako.
Spalio 8-ąją vykęs susitikimas tarp trijų šalių tolimesnių detalių dėl „NBA Europe“ projekto neatnešė, teigia Eurolyga.
Tuo pačiu lyga pristatė keturis reikalavimus, kurių turi būti laikomasi norint siekti bendradarbiavimo.
Eurolygos reikalavimai:
- Bendra nauda. Bet koks pasiūlymas turi atnešti vertės dalininkams ir Europos krepšiniui apskritai, nemarginalizuojant organizacijų ir asmenų, pastačiusių šiandienos elitinę klubinio krepšinio struktūrą.
- Kultūrinis integralumas. Tradicijos, fanai ir unikalus Europos krepšinio identitetas turi būti saugomi ir išlaikomi.
- Konkurencingumas. Bet kuri iniciatyva turėtų stengtis išlaikyti ir pagerinti aukštus Europos krepšinio konkurencingumo standartus.
- Europietiškas valdymas. Sprendimus priimantis organas turi išlikti Europoje, kad užtikrintų Europos krepšinio interesų taikymą.