Įširdęs sirgalius neapsikentė – padavė į teismą L. Jamesą už „Antrojo sprendimo“ apgavystę

2025 m. spalio 10 d. 09:35
Lrytas.lt
Vienas iš „Los Angeles Lakers“ krepšinio klubo gerbėjų pateikė teisminį ieškinį 40 metų keturiskart NBA čempionui ir „Lakers“ lyderiui LeBronui Jamesui, kuris, kaip skelbia portalas TMZ, jį „apgavo“ paskelbdamas apie „Antrąjį sprendimą“. Vyras reikalauja pinigų už L.Jameso aliuziją į rimtą žinią, kuri galiausiai pasirodė reklaminė žaidėjo kampanijos dalis. Krepšinio aistruolis nusipirko bilietų į „Lakers“ mačus padidintomis kainomis, o dabar reikalauja sugrąžinti jam kainų skirtumą.
Pirmadienį krepšinio bendruomenė sulaukė gan netikėtos L.Jameso intriguojančios žinios. 40-metė žvaigždė socialinėje erdvėje pranešė, kad antradienį paskelbs svarbų pranešimą, kurį pavadino „Antruoju sprendimu“.
Buvo teigiama, „Los Angeles Lakers“ lyderis savo nežinia kokį sprendimą viešai pateiks antradienio vakarą Lietuvos laiku.
Ir galiausiai L.Jamesas tarė savo žodį – tačiau jis nebuvo apie galimus karjeros pokyčius, o tik apie naujos reklaminės kampanijos pradžią.
NBA žvaigždė spalio 7-ąją kartu su stipriųjų gėrimų gamintoju „Hennessy“ pristatė riboto leidimo konjako butelį, pažymėtą savo vardu. Ant reklamuojamo butelio yra L. Jameso figūra, kuri neva užsideda nematomą karūną ant galvos.
Bendradarbiavimas įpakuotas į pavadinimą „The Second Decision“ („Antrasis sprendimas“).
Pasaulio krepšinio sirgaliams L.Jameso pareiškimas „Antrasis sprendimas“ tapo savotiška aliuzija į 2010-siais įvykusį „Pirmąjį sprendimą“, kuriame L.Jamesas paskelbė paliekantis „Cleveland Cavaliers“ ir persikeliantis į „Miami Heat“.
Krepšinio visuomenė manė, kad „Antruoju sprendimu“ L.Jamesas paskelbs apie karjeros pabaigą ar sprendimą keltis į kitą klubą.
„Man garbė tęsti bendradarbiavimą su „Hennessy“, – išplatintos L. Jameso mintys po oficialaus pristatymo. – Dizainas, kuriame matomas karūnavimo, man yra ypatingas – jis reiškia šventę ir ryšį. Būtent tam šis butelis ir sukurtas.“
Krepšininko ir „Hennessy“ bendradarbiavimas prasidėjo dar 2024 metais.
Vos tik L.Jamesas pirmadienį paskelbė apie „kažkokią“ žinią, itin pabrango bilietai į Los Andželo ekipos rungtynes – jos net siekė 3 tūkst. dolerių už bilietą.
Gerbėjas savo pareiškime teismui teigė, kad dėl L.Jameso „Antrojo sprendimo“ jis įsigijo du bilietus į būsimas „Lakers“ rungtynes ​​už išpūstas kainas.
Dabar jis mano, kad bilietai prarado savo vertę ir reikalauja iš L.Jameso 856 dolerių žalos atlyginimo.
Praėjusiame sezone „Lakers“ puolėjas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 24,4 taško, atkovodavo po 7,8 kamuolio ir atlikdavo po 8,2 rezultatyvaus perdavimo.
