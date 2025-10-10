Keičiasi Lietuvos rinktinės mačų transliuotojas

Rimo Kurtinaičio vadovaujama vyrų rinktinė startuos atrankoje į 2027 m. Katare vyksiantį pasaulio čempionatą, o Viliaus Stanišausko treniruojama moterų rinktinė pradės pasirengimą tais pačiais metais Lietuvoje vyksiančiam Europos čempionatui, kurio viena grupė ir finalinis etapas bus surengti mūsų šalyje.
Kartu su šiuo nauju etapu pokyčių sulauks ir krepšinio sirgaliai – nuo šio lapkričio ir mažiausiai iki 2029 metų visų Lietuvos krepšinio rinktinių rungtynių pasaulio bei Europos čempionatų atrankose, taip pat pačių čempionatų transliacijas bus galima stebėti per LRT kanalus.
„Lietuvių meilė rinktinei – išskirtinė, todėl natūralu, kad svarbiausios jos rungtynės grįžta į visuomeninį transliuotoją. LRT užtikrins maksimalų pasiekiamumą visiems žiūrovams ir stiprų redakcinį dėmesį – nuo transliacijų iki analitinių laidų bei skaitmeninių formatų. Rungtynes žiūrovai galės sekti per LRT televizijos kanalus ir portale LRT.lt“, – sako LRT generalinės direktorės pavaduotojas Gytis Oganauskas.
Moterų rinktinė pirmąsias rungtynes žais lapkričio 13 d. išvykoje su Švedijos komanda, o lapkričio 16 d. namuose susitiks su Europos čempionėmis Belgijos krepšininkėmis.
Tuo tarpu vyrų rinktinė lapkričio 27 d. išvykoje susikaus su Didžiąja Britanija, o lapkričio 30 d. Klaipėdoje priims Italijos rinktinę. Šias rungtynes krepšinio sirgaliai galės stebėti per LRT kanalus.