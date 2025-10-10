Lrytas Premium prenumerata tik
LeBronas Jamesas dėl traumos praleis NBA sezono pradžią

2025 m. spalio 10 d. 00:22
Praėjus porai dienų po to, kai LeBronas Jamesas paviešino naujo gėrimo reklamą, tapo aišku, kad vienas geriausių visų laikų krepšininkų patyrė traumą.
Kaip skelbia ESPN žurnalistas Shamsas Charania, L. Jamesas dėl dešinės kūno pusės sėdimojo nervo uždegimo (angl. sciatica – skausmas, plintantis nuo kojos į nugarą) praleis NBA sezono pradžią.
„Los Angeles Lakers“ puolėjas, tikimasi, praleis tris-keturias savaites be krepšinio.
Los Andželo komanda pirmąsias sezono rungtynes žais naktį iš spalio 12-os į spalio 13-ąją su „Golden State Warriors“.
Praėjusį sezoną, kuris jam buvo 22-asis lygoje, 40-metis L. Jamesas vidutiniškai rinko po 24,4 taško, 7,8 atkovoto kamuolio ir 8,2 rezultatyvaus perdavimo. Jis sezone sužaidė 70 rungtynių.
Iki visų laikų sužaistų rungtynių rekordo, kuris priklauso „Boston Celtics“ legendai Robertui Parishui (1611 rungtynių), L. Jamesui trūksta 50 mačų. Tą karaliumi pravardžiuojamas krepšininkas ketina padaryti artėjantį sezoną.
LeBronas JamesasLos Angeles LakersNBA

