M. Buzeliui demonstruojant solidų krepšinį „Bulls“ išlieka be pralaimėjimų

Antrąją pergalę iš tiek pat galimų iškovojusi Čikagos ekipa namuose 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) antra kartą pranoko „Cleveland Cavaliers“ krepšininkus.
Lietuvis per 19 minučių pelnė 11 taškų (1/2 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 2 ir perėmė 1 kamuolį bei blokavo metimą.
Rezultatyviausiai nugalėtojų ekipoje pasirodė Ayo Dosunmu, kuris per 22 minutes pelnė 16 taškų (5/10 dvit., 1/4 trit., 3/3 baud.) ir atkovojo 4 kamuolius.
„Cavaliers“ gretose išsiskyrė Donovanas Mitchellas, surinkęs 22 taškus (5/11 dvit., 3/5 trit., 3/3 baud.), 6 atkovotus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
„Bulls“: Ayo Dosunmu 16, Jevonas Carteris ir Joshas Giddey po 14.
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 22, Evan Mobley 21, De’Andre Hunteris 20.
Pirmose rungtynėse M. Buzelis pelnė 19 taškų (5/6 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.) ir buvo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas.
Kitose draugiškose rungtynėse „Bulls“ spalio 13 d. susitiks su „Milwaukee Bucks“.
