Pirmasis D. Motiejūno mačas naujoje komandoje: Šaro „Fenerbahce“ prieš „Crvena Zvezda“

2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
43
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
35
BC Dubai
BC Dubai
26
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
26
„Valencia“
„Valencia“
25
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
14
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
19
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Pirmasis D. Motiejūno mačas naujoje komandoje: Šaro „Fenerbahce“ prieš „Crvena Zvezda“

2025 m. spalio 10 d. 20:15
Lrytas.lt
Prieš savaitę pakeitęs komandą Donatas Motiejūnas pirmą kartą žengia ant Eurolygos parketo kaip Belgrado „Crvena Zvezda“ klubo narys.
Daugiau nuotraukų (1)
Prieš porą dienų trenerį atleidusi „Crvena Zvezda“ keliauja į Stambulą, kur bandys pasiekti pirmąją sezono pergalę prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą „Fenerbahce“ ekipą. Turkijos komandoje po metų pertraukos pirmą kartą aikštelėje pasirodys gynėjas Scottie Wilbekinas, praėjusį sezoną praleidęs dėl sunkios traumos, kuomet jam plyšo kryžminiai kelio raiščiai.
Mače teisėjaus lietuvis Gytis Vilius. Rungtynių eigą kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Atleistą Ioannį Sfairopoulą Serbijos komandoje vyr. trenerio kėdėje pakeis jo asistentas Tomislavas Tomovičius. Pirmąsias dvejas naujojo Eurolygos sezono rungtynes Belgrado komanda pralaimėjo: namie buvo nusileista Milano „Emporio Armani“ (82:92), o vėliau išvykoje pralaimėta ir Miuncheno „Bayern“.
„Fenerbahce“ trečiąjį turą pasitinka turėdama vieną pergalę ir vieną pralaimėjimą savo sąskaitoje. Pirmajame ture Š. Jasikevičiaus auklėtiniai namie lengvai nugalėjo „Paris Basketball“ komandą (96:77), tačiau po poros dienų išvykoje po atkaklios kovos pralaimėjo Kauno „Žalgiriui“ (81:84).
Praėjusį sezoną abi komandos tarpusavio rungtynėse pasidalino po pergalę. Pirmąją dvikovą namie Š. Jasikevičiaus treniruojama komanda pralaimėjo didžiuliu skirtumu (57:76), tačiau antrajame rate išvykoje pasiekė sunkią pergalę (96:91).
Belgrado Crvena ZvezdaStambulo FenerbahceDonatas Motiejūnas
Rodyti daugiau žymių

