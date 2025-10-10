Pirmasis D. Motiejūno mačas naujoje komandoje: Šaro „Fenerbahce“ prieš „Crvena Zvezda“

Prieš porą dienų trenerį atleidusi „Crvena Zvezda“ keliauja į Stambulą, kur bandys pasiekti pirmąją sezono pergalę prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą „Fenerbahce“ ekipą. Turkijos komandoje po metų pertraukos pirmą kartą aikštelėje pasirodys gynėjas Scottie Wilbekinas, praėjusį sezoną praleidęs dėl sunkios traumos, kuomet jam plyšo kryžminiai kelio raiščiai.
Mače teisėjaus lietuvis Gytis Vilius. Rungtynių eigą kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Atleistą Ioannį Sfairopoulą Serbijos komandoje vyr. trenerio kėdėje pakeis jo asistentas Tomislavas Tomovičius. Pirmąsias dvejas naujojo Eurolygos sezono rungtynes Belgrado komanda pralaimėjo: namie buvo nusileista Milano „Emporio Armani“ (82:92), o vėliau išvykoje pralaimėta ir Miuncheno „Bayern“.
„Fenerbahce“ trečiąjį turą pasitinka turėdama vieną pergalę ir vieną pralaimėjimą savo sąskaitoje. Pirmajame ture Š. Jasikevičiaus auklėtiniai namie lengvai nugalėjo „Paris Basketball“ komandą (96:77), tačiau po poros dienų išvykoje po atkaklios kovos pralaimėjo Kauno „Žalgiriui“ (81:84).
Praėjusį sezoną abi komandos tarpusavio rungtynėse pasidalino po pergalę. Pirmąją dvikovą namie Š. Jasikevičiaus treniruojama komanda pralaimėjo didžiuliu skirtumu (57:76), tačiau antrajame rate išvykoje pasiekė sunkią pergalę (96:91).
Belgrado Crvena ZvezdaStambulo FenerbahceDonatas Motiejūnas
