Prieš dvikovą G. Herbertas liaupsino „Žalgirio“ gynėjus ir lietuvius

Eurolyga 2025
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Prieš dvikovą G. Herbertas liaupsino „Žalgirio“ gynėjus ir lietuvius

2025 m. spalio 10 d. 14:01
Lrytas.lt
Penktadienį Miuncheno „Bayern“ ekipa namuose priims Kauno „Žalgirį“, o bavarų treneris Gordonas Herbertas prieš artėjančią dvikovą gyrė Lietuvos čempionų gynėjų grandį bei vietinius žaidėjus.
Daugiau nuotraukų (1)
Miuncheno ekipa Eurolygoje startavo 79:87 pripažindama Atėnų „Panathinaikos“ pranašumą, tačiau vėliau 97:88 atsigriebė prieš Belgrado „Crvena zvezda“.
Prieš trečiojo turo rungtynes „Bayern“ strategas G. Herbertas džiaugėsi savo auklėtinių darbu treniruotėse ir nepagailėjo pagyrų „Žalgirio“ sudėčiai.
„Nuo penktadienio žaisime ketverias rungtynes ​​per septynias dienas, tada – taurės rungtynės, o po to – dar ketverias rungtynes ​​per septynias dienas. Todėl esu labai patenkintas, kaip komanda treniruojasi per tas kelias treniruotes, kurias galėjome turėti – kokie jie profesionalūs ir kaip susikaupę psichologiškai.
Tačiau Kauno ekipa yra aukšto lygio komanda, jie dabar žaidžia labai gerai. Jų gynėjai yra kitokio lygio, o jų vietiniai žaidėjai taip pat labai stiprūs. Tai bus didelis iššūkis mums, bet jei vėl žaisime kaip komanda, galime kažką pasiekti“, – kalbėjo strategas.
„Bayern“ gynėjas Xavieras Rathanas-Mayesas prieš dvikovą išreiškė pagarbą Kauno ekipai už nuostabią pirmąją savaitę, tačiau išreiškė viltį padovanoti šventė savo ssirgaliams.
„Žalgiris“ įveikė „Monaco“ išvykoje ir dabartinį čempioną namuose. Mūsų laukia sunki užduotis, bet esame labai laimingi galėdami vėl žaisti „SAP Garden“ arenoje prieš savo sirgalius. Tikimės, kad galėsime jiems padovanoti puikias rungtynes ​​ir iškovoti dar vieną pergalę“, – kalbėjo krepšininkas.
Miuncheno ir Kauno ekipų dvikovą prasidės 21.30 val., o jų eigą gyvai galėsite sekti Lrytas portale.
Miuncheno BayernKauno ŽalgirisEurolyga

