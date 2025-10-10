Prieš dvikovą G. Herbertas liaupsino „Žalgirio“ gynėjus ir lietuvius

Miuncheno ekipa Eurolygoje startavo 79:87 pripažindama Atėnų „Panathinaikos“ pranašumą, tačiau vėliau 97:88 atsigriebė prieš Belgrado „Crvena zvezda“.
Prieš trečiojo turo rungtynes „Bayern“ strategas G. Herbertas džiaugėsi savo auklėtinių darbu treniruotėse ir nepagailėjo pagyrų „Žalgirio“ sudėčiai.
„Nuo penktadienio žaisime ketverias rungtynes per septynias dienas, tada – taurės rungtynės, o po to – dar ketverias rungtynes per septynias dienas. Todėl esu labai patenkintas, kaip komanda treniruojasi per tas kelias treniruotes, kurias galėjome turėti – kokie jie profesionalūs ir kaip susikaupę psichologiškai.
Tačiau Kauno ekipa yra aukšto lygio komanda, jie dabar žaidžia labai gerai. Jų gynėjai yra kitokio lygio, o jų vietiniai žaidėjai taip pat labai stiprūs. Tai bus didelis iššūkis mums, bet jei vėl žaisime kaip komanda, galime kažką pasiekti“, – kalbėjo strategas.
„Bayern“ gynėjas Xavieras Rathanas-Mayesas prieš dvikovą išreiškė pagarbą Kauno ekipai už nuostabią pirmąją savaitę, tačiau išreiškė viltį padovanoti šventė savo ssirgaliams.
„Žalgiris“ įveikė „Monaco“ išvykoje ir dabartinį čempioną namuose. Mūsų laukia sunki užduotis, bet esame labai laimingi galėdami vėl žaisti „SAP Garden“ arenoje prieš savo sirgalius. Tikimės, kad galėsime jiems padovanoti puikias rungtynes ir iškovoti dar vieną pergalę“, – kalbėjo krepšininkas.
Miuncheno ir Kauno ekipų dvikovą prasidės 21.30 val., o jų eigą gyvai galėsite sekti Lrytas portale.