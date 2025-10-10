Senbuviai prieš naujokus: „Olympiakos“ namie priima Dubajaus komandą

Pirėjo komandai rungtynėse padėti negalės viena komandos žvaigždžių Evanas Fournier. Dėl ligos savaitės viduryje nesportavęs centras Donta Hallas turėtų žaisti. Tuo tarpu Dubajaus ekipoje keletą savaičių žaisti negalės rezultatyviausias komandos krepšininkas Džananas Musa. Dvikovos eigą kviečiame sekti kartu su Lrytas.
„Olympiakos“ sezoną pradėjo sunkia pergale išvyko prieš Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“ komandą (96:102). Visgi po poros dienų antrajame ture jau išvyko Georgo Bartzoko auklėtiniai turėjo pripažinti Madrido „Real“ pranašumą (77:89).
Eurolygos naujokai sezoną pradėjo užtikrinta pergale namie prieš Belgrado „Partizan“ (89:76), tačiau pirmojoje sezono išvykoje neturėjo vilčių prieš praėjusių metų finalininkus „Monaco“ krepšininkus (81:103).
„Dubai Basketball“ komanda buvo įkurta 2024 metais ir šiemet pirmą kartą dalyvauja Eurolygoje, todėl tai taip pat ir pirmasis šių komandų tarpusavio susitikimas.