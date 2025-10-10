Senbuviai prieš naujokus: „Olympiakos“ namie priima Dubajaus komandą

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
43
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
35
BC Dubai
BC Dubai
26
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
26
„Valencia“
„Valencia“
25
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
14
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
19
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Senbuviai prieš naujokus: „Olympiakos“ namie priima Dubajaus komandą

2025 m. spalio 10 d. 20:45
Lrytas.lt
Be vieno iš lyderių žaisianti Pirėjo „Olympiakos“ komanda namų arenoje pasitinka Eurolygos naujokus – „Dubai Basketball“ komandą.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirėjo komandai rungtynėse padėti negalės viena komandos žvaigždžių Evanas Fournier. Dėl ligos savaitės viduryje nesportavęs centras Donta Hallas turėtų žaisti. Tuo tarpu Dubajaus ekipoje keletą savaičių žaisti negalės rezultatyviausias komandos krepšininkas Džananas Musa. Dvikovos eigą kviečiame sekti kartu su Lrytas.
„Olympiakos“ sezoną pradėjo sunkia pergale išvyko prieš Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“ komandą (96:102). Visgi po poros dienų antrajame ture jau išvyko Georgo Bartzoko auklėtiniai turėjo pripažinti Madrido „Real“ pranašumą (77:89).
Eurolygos naujokai sezoną pradėjo užtikrinta pergale namie prieš Belgrado „Partizan“ (89:76), tačiau pirmojoje sezono išvykoje neturėjo vilčių prieš praėjusių metų finalininkus „Monaco“ krepšininkus (81:103).
„Dubai Basketball“ komanda buvo įkurta 2024 metais ir šiemet pirmą kartą dalyvauja Eurolygoje, todėl tai taip pat ir pirmasis šių komandų tarpusavio susitikimas.
Pirėjo OlympiakosDubai BasketballEurolyga

