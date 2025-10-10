Su dideliu kiekiu kokaino Prancūzijoje sulaikytas narkotikų platinimu įtariamas krepšininkas

Kaip skelbia „La Nouvelle Republique des Pyrenees“, „Union Tarbes Lourdes“ puolėjas M. Josephas buvo sulaikytas spalio 5-ąją, sekmadienį. Prancūzijos Gvianos sostinėje Cayenne gimusio krepšininko arešto metu buvo rasta 125 gramai kokaino.
31-erių žaidėjas su savimi taip pat turėjo 2415 eurų grynaisiais.
Be M. Josepho buvo areštuoti dar du asmenys. Iš viso pareigūnai sulaikė 200 gramų kokaino ir 4515 eurų grynųjų.
Pirmadienį, spalio 6-ąją, buvo areštuotas ir kitas „Union Tarbes Lourdes“ krepšininkas, tačiau jis greitai buvo paleistas, mat vienintelis jo ryšys su M. Josephu buvo tas, jog ankstesnę dieną jie kartu pietavo.
Klubas vėliau išleido pranešimą, smerkiantį žaidėjo veiksmus.
„Mike'as Josephas yra suspenduojamas nedelsiant, nes jo elgesys niekaip nesuderinamas su mūsų vertybėmis. „Tarbes Lourdes“ krepšinio sąjunga pabrėžia visišką pagarbą įstatymams. Kiekvienas organizacijos narys turi laikytis integralumo, atsakomybės ir pavyzdingumo principų.
Mūsų klubo misija – be sportinių tikslų – yra oriai atstovauti krepšiniui ir prisidėti prie visuomenės gerovės. Veiksmai, priešingi šioms vertybėms, negali būti toleruojami“, – skelbė klubas.
Praėjusį sezoną M. Josephas trečiojoje Prancūzijos lygoje rinko po 14,6 taško ir 5,9 atkovoto kamuolio per rungtynes.