T. Masiulis pirmaudamas Eurolygoje euforijos nejaučia: „Tik trys pergalės“

Interviu po rungtynių šiemet vyr. trenerio kėdėje Eurolygoje debiutuojantis specialistas akcentavo, kad tai – tik trys pergalės ir nereikia pernelyg džiūgauti.
„Tai nesako nieko, – paklaustas, ką ši pergalė sako apie komandą, atsakė treneris. – Norime kautis kiekvieneriose rungtynėse ir kiekvienos rungtynės yra nauja istorija. Tik trys pergalės. Kitą savairtę bus kitas mačas. Turime dirbti toliau.“
T. Masiulis teigė, kad pergalę didžiuliu skirtumu (98:70) atnešė puikus rungtynių plano laikymasis.
„Viskas, ką sakėme prieš rungtynes, – apie raktus į pergalę sakė strategas. – Neleidome jiems bėgti, jie pasiėmė vos 8 kamuolius puolime. Jiems tai – ne pats didžiausias skaičius. Solidžiai žaidėme gynyboje.“
Kauno ŽalgirisTomas MasiulisMiuncheno Bayern
