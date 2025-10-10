T. Masiulis pirmaudamas Eurolygoje euforijos nejaučia: „Tik trys pergalės“

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

T. Masiulis pirmaudamas Eurolygoje euforijos nejaučia: „Tik trys pergalės“

2025 m. spalio 10 d. 23:43
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje vienintelis žygiuoja be pralaimėjimų. Po dar vienos pergalės parklupdant Miuncheno „Bayern“ ekipą komandos treneris Tomas Masiulis nesureikšmino ekipos pasiekimo.
Daugiau nuotraukų (12)
Interviu po rungtynių šiemet vyr. trenerio kėdėje Eurolygoje debiutuojantis specialistas akcentavo, kad tai – tik trys pergalės ir nereikia pernelyg džiūgauti.
„Tai nesako nieko, – paklaustas, ką ši pergalė sako apie komandą, atsakė treneris. – Norime kautis kiekvieneriose rungtynėse ir kiekvienos rungtynės yra nauja istorija. Tik trys pergalės. Kitą savairtę bus kitas mačas. Turime dirbti toliau.“
T. Masiulis teigė, kad pergalę didžiuliu skirtumu (98:70) atnešė puikus rungtynių plano laikymasis.
„Viskas, ką sakėme prieš rungtynes, – apie raktus į pergalę sakė strategas. – Neleidome jiems bėgti, jie pasiėmė vos 8 kamuolius puolime. Jiems tai – ne pats didžiausias skaičius. Solidžiai žaidėme gynyboje.“
Kauno ŽalgirisTomas MasiulisMiuncheno Bayern
