Pirmajame ture Tomo Masiulio auklėtiniai svečiuose kiek netikėtai palaužė praėjusio sezono finalininkus „Monaco“ krepšininkus (89:84), o po poros dienų po žalgiriečių kojomis krito ir Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama Stambulo „Fenerbahce“ komanda (84:81).
Tuo tarpu „Bayern“ komanda kovą su Lietuvos ekipa pasitinka savo sąskaitoje turėdama vieną pergalę ir vieną pralaimėjimą. Pirmajame ture Gordono Herberto auklėtiniai 79:87 pralaimėjo Mariaus Grigonio atstovaujamai Atėnų „Panathinaikos“ komandai.
Antrajame ture savų sirgalių akivaizdoje Miunchene būsimiesiems „Žalgirio“ varžovams pavyko atsitiesti nugalint Belgrado „Crvena Zvezda“ (97:88).
„Visų pirma, tai pirmas dalykas yra sustabdyti greitą „Bayern“ puolimą, – susitikimo akcentus dėliojo T.Masiulis. – Jie turi daug metikų, žaidžia greitai ir laisvai. Kitas svarbus akcentas – puolime kovojami „Bayern“ kamuoliai.
Jie per pirmąsias dvejas rungtynes atkovojo net 44 proc. kamuolių puolime, praktiškai tiek pat, kiek gynybinė komanda atkovoja kamuolių gynyboje. Pirmiausia turime kalbėti apie norą, o tuomet apie taktikas.“
Praėjusiame sezone tarpusavio rungtynėse abi pergales pasiekė „Bayern“ krepšininkai. Pirmajame rate jie žalgiriečius palaužė po atkaklios kovos (77:74), o vėliau atvykę į Kauną Andrea Trinchieri vadovaujamam „Žalgiriui“ pasiekti pergalės šansų nepaliko (97:82).
„Bayern“ ekipai padėti dėl peties traumos negalės centras Wenyenas Gabrielis.
