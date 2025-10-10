Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
43
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
35
BC Dubai
BC Dubai
26
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
26
„Valencia“
„Valencia“
25
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
14
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
19
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Trečiasis „Žalgirio“ testas Eurolygoje: Vokietijoje pasitinka „Bayern“ iššūkis Vyksta 1 kėlinys

2025 m. spalio 10 d. 21:11
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Po dviejų iš eilės pergalių Eurolygos sezono pradžioje Kauno „Žalgirio“ laukia trečiasis – Miuncheno „Bayern“ – iššūkis.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmajame ture Tomo Masiulio auklėtiniai svečiuose kiek netikėtai palaužė praėjusio sezono finalininkus „Monaco“ krepšininkus (89:84), o po poros dienų po žalgiriečių kojomis krito ir Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama Stambulo „Fenerbahce“ komanda (84:81).
Tuo tarpu „Bayern“ komanda kovą su Lietuvos ekipa pasitinka savo sąskaitoje turėdama vieną pergalę ir vieną pralaimėjimą. Pirmajame ture Gordono Herberto auklėtiniai 79:87 pralaimėjo Mariaus Grigonio atstovaujamai Atėnų „Panathinaikos“ komandai.
Antrajame ture savų sirgalių akivaizdoje Miunchene būsimiesiems „Žalgirio“ varžovams pavyko atsitiesti nugalint Belgrado „Crvena Zvezda“ (97:88).
„Visų pirma, tai pirmas dalykas yra sustabdyti greitą „Bayern“ puolimą, – susitikimo akcentus dėliojo T.Masiulis. – Jie turi daug metikų, žaidžia greitai ir laisvai. Kitas svarbus akcentas – puolime kovojami „Bayern“ kamuoliai.
Jie per pirmąsias dvejas rungtynes atkovojo net 44 proc. kamuolių puolime, praktiškai tiek pat, kiek gynybinė komanda atkovoja kamuolių gynyboje. Pirmiausia turime kalbėti apie norą, o tuomet apie taktikas.“
Praėjusiame sezone tarpusavio rungtynėse abi pergales pasiekė „Bayern“ krepšininkai. Pirmajame rate jie žalgiriečius palaužė po atkaklios kovos (77:74), o vėliau atvykę į Kauną Andrea Trinchieri vadovaujamam „Žalgiriui“ pasiekti pergalės šansų nepaliko (97:82).
„Bayern“ ekipai padėti dėl peties traumos negalės centras Wenyenas Gabrielis.
Rungtynių eigą kviečiame stebėti kartu su Lrytas:
