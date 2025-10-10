Žalgirietis sukritikavo Eurolygą: „To yra per daug“

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
43
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
35
BC Dubai
BC Dubai
26
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
26
„Valencia“
„Valencia“
25
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
14
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
19
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Žalgirietis sukritikavo Eurolygą: „To yra per daug“

2025 m. spalio 10 d. 20:27
Lrytas.lt
Šį sezoną prie Kauno „Žalgirio“ prisijungęs vokietis Maodo Lo penktadienio vakarą susitiks su daug draugų, tačiau šįkart – priešingose barikadų pusėse.
Daugiau nuotraukų (1)
Prieš susitikimą su Miuncheno „Bayern“, kuriame 32-ejų gynėjas žaidė du sezonus nuo 2018-ųjų iki 2020-ųjų, M. Lo davė interviu vienam iš Vokietijos portalų, kur pažėrė kritikos dabartiniam Europos krepšinio tvarkaraščiui.
„Taip, aišku, sutinku su kritika, – „Basketball-World.News“ teigė žalgirietis, kai buvo paklaustas apie vis garsiau skambančią kritiką dėl per ilgų sezonų. – Žaidžiama daugiau rungtynių, o nacionalinės lygos taip pat nenori atšaukti nė vienų rungtynių. To yra per daug.
Ypač, kai daug Eurolygos klubų žaidžia ir ilgas vietinių lygų atkrintamąsias. Žaidi iki birželio galo ir pasiruošimas kitam sezonui prasideda rugpjūtį net jeigu nežaidi už rinktinę.“
Vis daugiau kalbų sklindant ir apie artėjantį „NBA Europe“ projekto atėjimą į Senojo žemyno krepšinio žemėlapį, M. Lo teigė, kad toks pokytis kardinaliai pakeistų Europoje nusistovėjusį status quo.
„Jei NBA ateina į Europą, kai kurie dalykai tikrai apsivers aukštyn kojomis. Tai drastiškai pakeistų Europos krepšinio žemėlapį. Ar tai į gerą, ar į blogą, nežinau. Europa turi savo krepšinio kultūrą ir intensyvumą, NBA turi stiprų produktą ir verslą. Kaip tai susilies į visumą, pamatysime“, – aiškino žaidėjas.
Kauno ŽalgirisMaodo LoEurolyga

