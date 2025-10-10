Žalgirietis sukritikavo Eurolygą: „To yra per daug“

Prieš susitikimą su Miuncheno „Bayern“, kuriame 32-ejų gynėjas žaidė du sezonus nuo 2018-ųjų iki 2020-ųjų, M. Lo davė interviu vienam iš Vokietijos portalų, kur pažėrė kritikos dabartiniam Europos krepšinio tvarkaraščiui.
„Taip, aišku, sutinku su kritika, – „Basketball-World.News“ teigė žalgirietis, kai buvo paklaustas apie vis garsiau skambančią kritiką dėl per ilgų sezonų. – Žaidžiama daugiau rungtynių, o nacionalinės lygos taip pat nenori atšaukti nė vienų rungtynių. To yra per daug.
Ypač, kai daug Eurolygos klubų žaidžia ir ilgas vietinių lygų atkrintamąsias. Žaidi iki birželio galo ir pasiruošimas kitam sezonui prasideda rugpjūtį net jeigu nežaidi už rinktinę.“
Vis daugiau kalbų sklindant ir apie artėjantį „NBA Europe“ projekto atėjimą į Senojo žemyno krepšinio žemėlapį, M. Lo teigė, kad toks pokytis kardinaliai pakeistų Europoje nusistovėjusį status quo.
„Jei NBA ateina į Europą, kai kurie dalykai tikrai apsivers aukštyn kojomis. Tai drastiškai pakeistų Europos krepšinio žemėlapį. Ar tai į gerą, ar į blogą, nežinau. Europa turi savo krepšinio kultūrą ir intensyvumą, NBA turi stiprų produktą ir verslą. Kaip tai susilies į visumą, pamatysime“, – aiškino žaidėjas.