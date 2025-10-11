„Crvena Zvezda“ oficialiai pristatė trenerį, kuris debiutuos prieš „Žalgirį“

Po slogios sezono pradžios Eurolygoje ir Adrijos lygoje, „Crvena Zvezda“ nusprendė atsisveikinti su specialistu iš Graikijos. Penktadienio rungtynėse su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“, Belgrado klubui vadovavo asistentas Tomislavas Tomovičius.
Po pergalės prieš „Fenerbahče“ buvo oficialiai paskelbta, kad Serbijos klubo vairą perims Saša Obradovičius. Šis strategas jau buvo dirbęs „Crvena Zvezda“ gretose, trumpai treniravo komandą 2020-aisiais, vėliau persikėlė į Monako „AS Monaco“, kur dirbo su Donatu Motiejūnu.
Naujasis treneris prie Belgrado klubo vairo debiutuos jau spalio 14-ąją, kai „Crvena Zvezda“ namuose priims Kauno „Žalgirį“ Eurolygos rungtynėse.