„Neptūnas“ nesunkiai susitvarkė su „Gargždų“ pasipriešinimu

„Neptūnas“ jau po pirmojo kėlinio turėjo dviženklį pranašumą (28:18). Antrajame ketvirtyje svečiams buvo pavykę priartėti iki penkių taškų (36:31), tačiau aikštės šeimininkai prieš ilgąją pertrauką vėl susigrąžino solidesnę persvarą (47:36).
Trečiajame kėlinyje klaipėdiečiai dar labiau padidino tempą ir atitrūko 20 taškų (64:44), galutinai išsklaidydami abejones dėl rungtynių baigties.
Nugalėtojams 21 tašką pelnė Harrisonas Cleary (5/12 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.), po 12 pridėjo Donatas Tarolis, o Zane'as Watermanas, Arnas Velička ir Mindaugas Girdžiūnas surinko po 11 taškų.
„Gargždų“ gretose rezultatyviausiai žaidė Nojus Mineikis, pelnęs 17 taškų, Benas Griciūnas pridėjo 16, o Joshua Haginsas – 12.
Klaipėdiečiams tai buvo trečioji pergalė per keturis mačus. Šis laimėjimas „Neptūnui“ leido pasivyti „Ryto“ ir „Šiaulių“ komandas, bei turnyrinėje lentelėje šiuo metu dalintis 2–4 vietomis .
Tuo metu „Gargždų“ klubas, patyręs trečią nesėkmę per ketverias rungtynes, LKL pirmenybėse kartu su Kėdainių komanda rikiuojasi 6–7 pozicijose.