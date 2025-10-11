Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

„Neptūnas“ nesunkiai susitvarkė su „Gargždų“ pasipriešinimu

2025 m. spalio 11 d. 21:19
Lrytas.lt
Užtikrintą pergalę Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, iškovojo Klaipėdos „Neptūnas“. Namie rungtyniavę klaipėdiečiai 102:74 (28:18, 19:18, 29:16, 26:22) be didesnio vargo nugalėjo lygos naujokus – Gargždų „Gargždus“.
Daugiau nuotraukų (4)
„Neptūnas“ jau po pirmojo kėlinio turėjo dviženklį pranašumą (28:18). Antrajame ketvirtyje svečiams buvo pavykę priartėti iki penkių taškų (36:31), tačiau aikštės šeimininkai prieš ilgąją pertrauką vėl susigrąžino solidesnę persvarą (47:36).
Trečiajame kėlinyje klaipėdiečiai dar labiau padidino tempą ir atitrūko 20 taškų (64:44), galutinai išsklaidydami abejones dėl rungtynių baigties.
Nugalėtojams 21 tašką pelnė Harrisonas Cleary (5/12 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.), po 12 pridėjo Donatas Tarolis, o Zane'as Watermanas, Arnas Velička ir Mindaugas Girdžiūnas surinko po 11 taškų.
„Gargždų“ gretose rezultatyviausiai žaidė Nojus Mineikis, pelnęs 17 taškų, Benas Griciūnas pridėjo 16, o Joshua Haginsas – 12.
Klaipėdiečiams tai buvo trečioji pergalė per keturis mačus. Šis laimėjimas „Neptūnui“ leido pasivyti „Ryto“ ir „Šiaulių“ komandas, bei turnyrinėje lentelėje šiuo metu dalintis 2–4 vietomis .
Tuo metu „Gargždų“ klubas, patyręs trečią nesėkmę per ketverias rungtynes, LKL pirmenybėse kartu su Kėdainių komanda rikiuojasi 6–7 pozicijose.
 
Klaipėdos NeptūnasGargždų GargždaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.