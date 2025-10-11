Centrinės turo rungtynės: „Lietkabelis“ – „Rytas“

Komandos rungtynes pasitinka skirtingomis nuotaikomis. „Lietkabelis“ Europos taurėje trečiadienį Vokietijoje vykusiose rungtynėse nepasipriešino Chemnico „Niners“ (67:86), o tuo tarpu „Rytas“ namuose pergale pradėjo savo pasirodymą FIBA čempionų lygoje, įveikęs Varšuvos „Legia“ komandą (93:85).
Rungtynių eigą kviečiame sekti Lrytas portale. Susitikimo pradžia – 16:50 val.
Stipriausioje šalies lygoje Panevėžio ekipa kol kas laimėjo ir pralaimėjo po du kartus. Pirmosiose sezono rungtynėse „Lietkabelis“ turėjo pripažinti Klaipėdos „Neptūno“ pranašumą (84:96), vėliau pranoko Jonavos krepšininkus (101:74) ir Kėdainių „Nevėžį“ (100:76), tačiau paskutinėse rungtynėse LKL nusileido Šiauliams (80:87).
Tuo tarpu „Rytas“, praėjusią savaitę neturėjęs rungtynių LKL pirmenybėse, iki šiol sužaidė tris ir visas jas laimėjo. Pirmose rungtynėse sostinės klubas įveikė Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (82:64), antrose – Gargždų „Gargždus“ (99:73), o savo paskutiniame LKL mače nugalėjo Utenos „Juventus“ (92:85).