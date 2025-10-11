Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Centrinės turo rungtynės: „Lietkabelis" – „Rytas"

2025 m. spalio 11 d.
Šeštadienį centrinėse Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia Betsson turo rungtynėse, susitinka Panevėžio „Lietkabelio“ ir Vilniaus „Ryto“ komandos. Tai pirmoji oficiali komandų kaktomuša nuo praėjusio sezono LKL pusfinalio, kuriame vilniečiai triumfavo 3:2.
Komandos rungtynes pasitinka skirtingomis nuotaikomis. „Lietkabelis“ Europos taurėje trečiadienį Vokietijoje vykusiose rungtynėse nepasipriešino Chemnico „Niners“ (67:86), o tuo tarpu „Rytas“ namuose pergale pradėjo savo pasirodymą FIBA čempionų lygoje, įveikęs Varšuvos „Legia“ komandą (93:85).
Rungtynių eigą kviečiame sekti Lrytas portale. Susitikimo pradžia – 16:50 val.
Stipriausioje šalies lygoje Panevėžio ekipa kol kas laimėjo ir pralaimėjo po du kartus. Pirmosiose sezono rungtynėse „Lietkabelis“ turėjo pripažinti Klaipėdos „Neptūno“ pranašumą (84:96), vėliau pranoko Jonavos krepšininkus (101:74) ir Kėdainių „Nevėžį“ (100:76), tačiau paskutinėse rungtynėse LKL nusileido Šiauliams (80:87).
Tuo tarpu „Rytas“, praėjusią savaitę neturėjęs rungtynių LKL pirmenybėse, iki šiol sužaidė tris ir visas jas laimėjo. Pirmose rungtynėse sostinės klubas įveikė Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (82:64), antrose – Gargždų „Gargždus“ (99:73), o savo paskutiniame LKL mače nugalėjo Utenos „Juventus“ (92:85). 
