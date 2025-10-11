Eurolygos lietuviai. Ryškus D. Motiejūno prisistatymas, audringas T. Sedekerskio tarpsnis ir vietą išsikovojęs L. Birutis

Donatas Motiejūnas ***
13 taškų (5/5 dvitaškių, 3/6 baudų), 6 atk.kam., 6 išpr.praž.., 3 praž. per 15 min.
„Crvena Zvezda“ (1–2) išvykoje nugalėjo „Fenerbahçe“ (1–2) 86:81.
D.Motiejūnas ne tik debiutavo „Crvena Zvazda“ komandoje, bet ir iškart pateko į starto penketą, laimėjo pirmąjį ginčą ir po keliolikos sekundžių metimu iš po krepšio pelnė pirmuosius rungtynių taškus.
Krepšinio pasiilgęs vidurio puolėjas labai energingai žaidė ir puldamas, ir gindamasis, savo baudos aikštelėje ir jos prieigose padėdavo komandos draugams, bet jau 5-ąją min. prasižengė antrąjį kartą. Iki pirmojo keitimo, iškart po antrosios pražangos, D.Motiejūnas pelnė 4 taškus, o jo komanda pirmavo 14:8 (skaičiuojant po pražangos varžovo įmestas baudas).
Laikinasis „Zvezda“ treneris T.Tomovičius kaunietį į aikštė vėl įleido įsibėgėjus antrajam kėliniui. D.Motiejūnas iškart ėmėsi darbo ir per minutę išprovokavo abiejų varžovų vidurio puolėjų N.Mellio ir Kh.Bircho pražangas (abu prasižengė trečiąjį kartą).
Tačiau 16-ąją min. pats D.Motiejūnas žioplokai prasižengė trečiąjį kartą. Belgrado komandai tai buvo žymus praradimas, nes trumpą tarpsnį, kurį „Fenerbahçe“ žaidė be vidurio puolėjo, lietuvis po varžovų krepšiu darė, ką norėjo, ir rezultatyviai pabaigė dar dvi atakas.
Patirtis padėjo D.Motiejūnui išvengti panašių problemų antrojoje rungtynių pusėje. Po pertraukos jis neprasižengė nė karto, o puolant jo ryšiai su komandos draugais buvo tokie, tarsi lietuvis būtų ne atvykęs prieš kelias dienas, bet žaistų Belgrado komandoje ilgus metus. Tiesa, ketvirtajame kėlinyje D.Motiejūnui jau trūko kvapo ir jis nepataikė trijų iš eilės baudos metimų.
„Crvena Zvezda“ bus kita „Žalgirio“ varžovė. Rungtynės vyks antradienį Belgrade.
Laurynas Birutis ***
11 taškų (5/5 dvitaškių, 1/2 baudų), 6 atk.kam. per 21 min.
„Žalgiris“ (3–0) išvykoje nugalėjo „Bayern“ (1–2) 98:70.
Sezono pradžioje tvirtą vietą starto penkete turintis L.Birutis ir trečiųjų rungtynių pradžioje patikimai atliko visas užduotis. Jis tvirtai gynė „Žalgirio“ baudos aikštelę, puldamas padėjo ne mažiau tvirtomis užtvaromis, kuriomis, tiesa, komandos draugai pirmosiomis minutėmis nepasinaudojo.
L.Birutis pats varžovų krepšiui pirmą kartą grasino tik antrojo kėlinio pradžioje ir baudos metimu pelnė pirmąjį tašką, o kitoje atakoje pasižymėjo dėjimu.
L.Birutis pirmą kartą šį sezoną žaidė ir ketvirtajame kėlinyje. Labiausiai dėl to, kad po keturias pražangas gavo kiti du „Žalgirio“ aukštaūgiai M.Wrightas ir Ą.Tubelis. Paskutinėje rungtynių dalyje L.Birutis viską atliko taip pat patikimai, o po dviejų iš eilės jo dvitaškių (metimų pusiau kabliu ir pusiau balionu) rezultatas tapo 85:61.
Vidutiniškai 10 taškų pelnantis L.Birutis po trijų turų yra rezultatyviausias „Žalgirio“ lietuvis, o „Žalgiris“ yra vienintelė visas trejas rungtynes laimėjusi Eurolygos komanda.
Edgaras Ulanovas **
7 taškai (0/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 4/4 baudų), 3 praž. per 21 min.
„Žalgirio“ kapitonas į aikštę žengė 8-ąją minutę. E.Ulanovas gerai įvertindavo situaciją, pastebėdavo varžovų gynybos silpnąsias vietas ir pasirinkdavo perspektyvius atakos tęsinius, bet pirmojoje rungtynių pusėje nesistengė atakas pabaigti pats.
E.Ulanovas, kaip įprasta, labiau žaisti individualiai pradėjo trečiajame kėlinyje. Komandiniam puolimui iširus, trečiojo kėlinio pabaigoje puolėjas tapo aktyvesnis ir baudos metimais surinko 4 taškus. Dar vieną taiklų tolimą metimą E.Ulanovas pridėjo, kai skirtumas jau buvo triuškinamas.
Deividas Sirvydis **
7 taškai (0/2 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 1/2 baudų), 3 atk.kam., 4 rez.perd., 3 išpr.praž. per 19 min.
D.Sirvydis jau 5-ąją min., prieš reklamos pertraukėlę, pakeitė labai silpnai rungtynes pradėjusį I.Brazdeikį. Nors per praėjusias dvejas rungtynes „Žalgirio“ metikas nepataikė nė vieno iš keturių metimų, Miunchene jam nereikėjo laiko, kad prisitaikytų – jau pirmojo kėlinio viduryje D.Sirvydis drąsiai šovė iš toli ir pataikė.
Vis dėlto jo ranka nebuvo labai tvirta: pirmojo kėlinio pabaigoje žalgirietis įmetė tik vieną iš dviejų baudų, po to tikslo nepasiekė dar keli D.Sirvydžio metimai.
Vis dėlto D.Sirvydis neprarado pasitikėjimo savimi ir ketvirtojo kėlinio pradžioje pataikė antrą tritaškį. Paskutiniajame ketvirtyje jis žymiai paįvairino komandos puolimą varžovams netikėtai pasirodydamas jų baudos aikštelėje.
Tadas Sedekerskis **
10 taškų (2/4 dvitaškių, 2/4 tritaškių), 10 atk.kam. per 27,5 min.
„Baskonia“ (0–3) namie pralaimėjo „Panathinaikos“ (2–1) 84:86.
Kaip įprasta, starto penkete rungtynes pradėjęs „Baskonia“ kapitonas savoje baudos aikštelėje pasirūpino, kad varžovai neturėtų antrų šansų. Tačiau komandai puolant padrikai ir žaidžiant pavieniui, kitoje aikštės pusėje T.Sedekerskis nesijautė užtikrintai. Jis irgi mėtė pirmai galimybei pasitaikius, bet iki pertraukos visi trys neringiškio metimai buvo netaiklūs.
T Sedekerskis į savo stichiją nėrė iškart po pertraukos, kai surengė trumpą, bet audringą solo pasirodymą: pataikė tritaškį, surengė greitą ataką ir pataisė milimetru netaiklų M.Howardo metimą (kamuolys ilgai sukosi lanku ir jau sprūdo į išorę, kai ranką kyštelėjo T.Sedekerskis). Po šio spurto, trukusio vos ilgiau nei minutę, „Baskonia“ persvėrė rezultatą 43:42.
T.Sedekerskis patikimai žaidė ir likusią kėlinio dalį – jis visus 10 taškų pelnė būtent per šį ketvirtį. Tačiau paskutiniajame kėlinyje puolėjas, jau jautęs nuovargio požymius, nebebuvo toks aktyvus.
Spyruokliavusiose rungtynėse Vitorijos komanda dukart pavijo dviženklę persvarą turėjusią „Panathinaikos“ ekipą (antrajame kėlinyje rezultatas buvo 19:32, ketvirtajame – 58:73). Likus žaisti 4 sekundes „Baskonia“ išlygino rezultatą 84:84, tačiau neapsigynė nuo paskutinės „Panathinaikos“ lyderio K.Nunno atakos.
„Baskonia“ yra vienintelė šį sezoną nė karto nelaimėjusi komanda.
Ąžuolas Tubelis *
7 taškai (2/2 dvitaškių, 3/3 baudų), 4 praž. per 8 min.
„Žalgirio“ aukštaūgis į aikštę buvo įleistas 6-ąją min. ir netrukus baudos metimais pelnė pirmuosius taškus. Nors puldamas Ą.Tubelis beveik viską atliko gana kokybiškai, jam kildavo didelių sunkumų, kai gindamasis atsidurdavo prieš žemesnius varžovus. Jau antrojo kėlinio pabaigoje Ą.Tubelis prasižengė trečiąją kartą, vos grįžęs į aikštę trečiojo kėlinio pabaigoje – gavo ketvirtąją pražangą. Jis visus keturis kartus nukentėjo arba nuo A.Obsto, arba nuo N.Giffey.
Ą.Tubelis rinko beveik po tašką per minutę, tačiau dėl pražangų žaidė trumpai.
Arnas Butkevičius *
5 taškai (1/1 dvitaškio, 1/2 tritaškių), 4 atk.kam., 3 per.kam., 3 praž. per 21,5 min.
„Žalgirio“ puolėjas pirmą kartą į aikštę buvo įleistas 6-ąją min. Nors A.Butkevičius trikdė varžovus, ypač A.Obstą, erzinančiu spaudimu arba laiku kyštelėdamas ranką, pavojingiausias „Bayern“ metikas A.Obstas gana greitai prisitaikė ir kelis kartus be didelio vargo sudorojo lietuvį žaisdamas vienas prieš vieną.
A.Butkevičiaus akimirkos atėjo ketvirtojo kėlinio pradžioje. Iš pradžių jis perėmė kamuolį ir pats pabaigė greitą ataką, kitoje atakoje pataikė tritaškį ir padidino skirtumą 79:57.
Mantas Rubštavičius
0 taškų (0/1 tritaškio) per 3 min.
M.Rubštavičius trumpai žaidė pirmojo kėlinio antrojoje pusėje ir rungtynių pabaigoje. Žalgirietis priešpaskutinę minutę kartą metė į krepšį, bet pirmųjų taškų šį sezoną dar nepelnė.
Ignas Brazdeikis
2 taškai (1/3 dvitaškių, 0/1 tritaškio) per 6,5 min.
Kanados lietuvis antrą kartą pradėjo rungtynes starto penkete, bet buvo silpnoji „Žalgirio“ grandis. Jis per tris minutes dukart nepataikė iš gerų padėčių, brazdeikiškai „įlipo į medį“ ir buvo pakeistas dar prieš reklamos pertraukėlę. Po to I.Brazdeikis į aikštę grįžo tik priešpaskutinę minutę, kai komandos jau laukė finalo sirenos, ir sykį pataikė iš vidutinio nuotolio.
Marius Grigonis
0 taškų (0 metimų) per 1,5 min.
„Panathinaikos“ (2–1) išvykoje nugalėjo „Baskonia“ (0–3) 86:84.
Per praėjusias rungtynes M.Grigonis nebuvo registruotas, bet šią savaitę treneris E.Atamanas lietuvį vėl įtraukė į dvyliktuką. M.Grigonis trumpai žaidė antrojo kėlinio antrojoje pusėje, bet nieko nenuveikė, o dviženkliu skirtumu pirmavęs „Panathinaikos“ (32:21) kaip tik tuo metu įstrigo ir prarado didelę pranašumo dalį.
M.Grigonis šį sezoną dar nepelnė nė taško.
Nežaidė
Per „Žalgirio“ ir „Bayern“ rungtynes abiem komandoms trūko traumas besigydančių lietuvių įžaidėjų. „Žalgiryje“ nežaidžia Dovydas Giedraitis, „Bayern“ – Rokas Jokubaitis.
Kauno ŽalgirisDonatas MotiejūnasLaurynas Birutis
Rodyti daugiau žymių