G. Žibėnas po pirmosios nesėkmės šiame sezone: „Šis pralaimėjimas padės ateities kovoms“

Po mačo sostinės ekipos treneris pripažino, kad varžovai buvo agresyvesni ir geriau kovojo dėl kamuolių, tačiau pabrėžė, kad atsakomybę dėl rezultato dalijasi visa komanda.
„Sveikinimai „Lietkabeliui“ – jie nusipelnė šios pergalės, buvo agresyvesni. Didelių priekaištų savo žaidėjams neturiu, bet kai komanda pralaimi, atsakomybė visada tenka treneriui. Tokia realybė – pralaimime kartu, laimime kartu. Šis pralaimėjimas padės ateities kovoms“, – kalbėjo G. Žibėnas.
Treneris neslėpė, kad dalis rungtynių plano nepasiteisino, ypač gynyboje prieš „Lietkabelio“ lyderius.
„Kai kurios mūsų gynybinės idėjos tiesiog neveikė – keliose pozicijose turėjome problemų. Nenorėjome leisti įsižaisti jų metikams, bet jie vis tiek surado būdų pelnyti taškus. Taip pat nėra pasiteisinimų dėl pralaimėtos kovos dėl kamuolių – tai mūsų identiteto dalis, todėl kiekvienas turi prisiimti atsakomybę“, – sakė strategas.
Paklaustas apie laiką be komandos lyderio Jerricko Hardingo, kuris po traumos negalės rungtyniauti maždaug dvi–tris savaites, G. Žibėnas pabrėžė, kad dabar metas kitiems žaidėjams žengti į priekį.
„Kiek aš suprantu krepšinį, mano kuklia nuomone, visi kiti turi parodyti charakterį. Tai puiki galimybė tiems, kurie nori daugiau minučių, įrodyti savo vertę. Laimėti kovą dėl kamuolių ar parodyti energiją gali kiekvienas – tam nereikia pagrindinio žaidėjo. Turime prisitaikyti ir eiti toliau“, – teigė treneris.
Strategas taip pat pripažino, kad pirmosios dienos po J. Hardingo traumos buvo sunkios.
„Buvo daug nežinios, viskas atrodė tarsi pakibę ore. Dėkui Dievui, blogiausi scenarijai nepasitvirtino. Jerrickas jau pasirodė treniruotėje, pakėlė visiems nuotaiką. Jo sugrįžimo neskubinsime – svarbiausia, kad jis atsigautų tiek fiziškai, tiek psichologiškai“, – kalbėjo G. Žibėnas.
Tuo metu „Lietkabelio“ strategas Nenadas Čanakas po mačo džiaugėsi komandos pasirodymu ir pabrėžė, kad svarbiausia buvo parodyta reakcija po nesėkmės Europos taurėje.
„Labai džiaugiuosi žaidėjų nusiteikimu ir komandiniu žaidimu. Tai buvo svarbi pergalė po prastų rungtynių trečiadienį. Žaidėme susitelkę, pasitikėjome vienas kitu. Tokios pergalės stiprina komandą“, – teigė serbas.
Jamalas Morrisas šiose rungtynėse pelnė 29 taškus ir pasiekė asmeninį rezultatyvumo rekordą LKL čempionate, tačiau N. Čanakas akcentavo komandinį indėlį.
„Kai pralaimime, nieko neišskiriu – blogai žaidžiame visi. Kai laimime, irgi nenoriu pabrėžti pavardžių. Džiaugiuosi, kad atlikome net 27 rezultatyvius perdavimus – tai rodo, kad žaidėme kaip tikra komanda“, – pridūrė treneris.