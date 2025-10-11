Gimtadienį minėjęs S. Francisco lygino šių ir praėjusių metų „Žalgirį“ bei atskleidė komandos pranašumą

Per 20 minučių jis surinko 19 taškų (3/4 dvit., 4/6 trit., 1/1 baud.), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 kamuolius, blokavo metimą ir surinko 27 naudingumo balus.
„Svarbiausia pradžioje yra gynyba, nes ji leidžia kurti greitas atakas. Tai, ką mes visada stengiamės daryti – užgniaužti varžovus ir paversti tai taškais“, – po pergalės sakė S. Francisco.
„Tritaškiai tikrai suteikia pagreitį, ypač žaidžiant svečiuose. Po pirmų dviejų kėlinių mes turėjome persvarą, ir džiaugiuosi, kad ją išsaugojome“, – pridūrė prancūzas.
Gynėjas taip pat pasidalijo, kad spalio 10-oji buvo ypatinga ne tik jam, bet ir jo mamai bei tetai, kurios taip pat šventė gimtadienius tą pačią dieną.
„Mano mamos gimtadienis man daug svarbesnis. Aš tiesiog koncentruojausi į rungtynes ir tikiuosi, kad atlikau savo darbą“, – sakė S. Francisco.
Komandos pasirodymu džiaugėsi ir pats žaidėjas:
„Geras pradžia, bet mes turime išlikti nuoseklūs. Praėjusį sezoną pradėjome 6–1, tad reikia išlikti vieningiems ir tęsti gerą darbą, kad išlaikytume vietą viršuje.
Žinoma, komanda atrodo stipriau nei pernai – turime gilią rotaciją, atsarginių žaidėjų, tokių kaip Maodo Lo, kurių indėlis yra labai svarbus.“
185cm ūgio žaidėjas varžovus stipriausiame senojo žemyno turnyre ir toliau vaišina blokais, o pats gynėjas sako, jog siekia, kad varžovai metant jaustųsi nepatogiai.
„Esu nustebęs, kad pirmauju, pagal atliekamus blokus, bet apie tai negalvoju. Noriu užtikrinti, kad varžovai nesijustų patogiai metant. Aš tikrai mėgaujuosi gynybos procesu“, – kalbėjo Francisco.
Kita savaitė Eurolygoje – vėl dviguba. „Žalgiris“ antradienį išvykoje susikaus su Belgrado „Crvena Zvezda“, o ketvirtadienį namie priims Milano „Emporio Armani“.
Kauno ŽalgirisSylvainas FranciscoMiuncheno Bayern
Rodyti daugiau žymių