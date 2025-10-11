Gimtadienį minėjęs S. Francisco lygino šių ir praėjusių metų „Žalgirį“ bei atskleidė komandos pranašumą

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Gimtadienį minėjęs S. Francisco lygino šių ir praėjusių metų „Žalgirį“ bei atskleidė komandos pranašumą

2025 m. spalio 11 d. 10:18
Lrytas.lt
Penktadienį Kauno „Žalgiris“ pratęsė savo galingą startą Eurolygoje – Tomo Masiulio auklėtiniai iškovojo užtikrintą pergalę Miunchene 98:70, įveikdami vietos „Bayern“ ekipą. Nors kauniečių puolimas rungtynių pradžioje kiek strigo, komandos varikliu tapęs Sylvainas Francisco dviem taikliais metimais išjudino „Žalgirio“ garvežį. Savo 28-ąjį gimtadienį šventęs prancūzas tapo rezultatyviausiu ir naudingiausiu mačo žaidėju.
Daugiau nuotraukų (10)
Per 20 minučių jis surinko 19 taškų (3/4 dvit., 4/6 trit., 1/1 baud.), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 kamuolius, blokavo metimą ir surinko 27 naudingumo balus.
„Svarbiausia pradžioje yra gynyba, nes ji leidžia kurti greitas atakas. Tai, ką mes visada stengiamės daryti – užgniaužti varžovus ir paversti tai taškais“, – po pergalės sakė S. Francisco.
„Tritaškiai tikrai suteikia pagreitį, ypač žaidžiant svečiuose. Po pirmų dviejų kėlinių mes turėjome persvarą, ir džiaugiuosi, kad ją išsaugojome“, – pridūrė prancūzas.
Gynėjas taip pat pasidalijo, kad spalio 10-oji buvo ypatinga ne tik jam, bet ir jo mamai bei tetai, kurios taip pat šventė gimtadienius tą pačią dieną.
„Mano mamos gimtadienis man daug svarbesnis. Aš tiesiog koncentruojausi į rungtynes ir tikiuosi, kad atlikau savo darbą“, – sakė S. Francisco.
Komandos pasirodymu džiaugėsi ir pats žaidėjas:
„Geras pradžia, bet mes turime išlikti nuoseklūs. Praėjusį sezoną pradėjome 6–1, tad reikia išlikti vieningiems ir tęsti gerą darbą, kad išlaikytume vietą viršuje.
Žinoma, komanda atrodo stipriau nei pernai – turime gilią rotaciją, atsarginių žaidėjų, tokių kaip Maodo Lo, kurių indėlis yra labai svarbus.“
185cm ūgio žaidėjas varžovus stipriausiame senojo žemyno turnyre ir toliau vaišina blokais, o pats gynėjas sako, jog siekia, kad varžovai metant jaustųsi nepatogiai.
„Esu nustebęs, kad pirmauju, pagal atliekamus blokus, bet apie tai negalvoju. Noriu užtikrinti, kad varžovai nesijustų patogiai metant. Aš tikrai mėgaujuosi gynybos procesu“, – kalbėjo Francisco.
Kita savaitė Eurolygoje – vėl dviguba. „Žalgiris“ antradienį išvykoje susikaus su Belgrado „Crvena Zvezda“, o ketvirtadienį namie priims Milano „Emporio Armani“.
 
Kauno ŽalgirisSylvainas FranciscoMiuncheno Bayern
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.