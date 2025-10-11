NBA ikisezoninėse rungtynėse D. Sabonio pasirodymą ribojo asmeninės pražangos

Lietuvio pasirodymas šįkart buvo gerokai apribotas – dar pirmajame kėlinyje D. Sabonis užsidirbo tris asmenines pražangas, iš kurių dvi buvo prieš NBA naujoką Yangą Hanseną.
Dėl ankstyvų pražangų aukštaūgis aikštėje praleido vos 16 minučių, per kurias pelnė 8 taškus (3/8 dvit., 0/3 trit., 2/3 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, tačiau 5 kartus prasižengė ir 2 kartus suklydo.
Pergalę Portlando ekipai užtikrino Calebas Love'as, pataikęs pergalingu tapusį baudos metimą.
Portlando komandoje rezultatyviausias buvo Jerami Grantas pelnęs 18 taškų (6/8 dvit., 0/5 trit., 6/8 baud., 4 atk. kam.), Shaedonas Sharpe’as pridėjo 17 taškų (4/8 dvit., 2/6 trit., 6 atk. kam.). Naujoko Yango Hanseno sąskaitoje – 16.
Sakramento komandoje taškų grafoje išsiskyrė Zachas LaVine’as – 19 (5/8 trit., 4 atk. kam.), Nique’as Cliffordas – 15 (3/6 dvit., 2/5 trit.), Dario Šaričius – 14 (4/4 trit.).
Kitas rungtynes „karaliai“ žais spalio 16-ąją su Los Andželo „Clippers“.
Domantas SabonisSacramento KingsPortland Trail Blazers
