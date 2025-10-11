Paaiškėjo kada į aikštelę grįš traumą patyręs J. Hardingas

Po išsamių medicininių tyrimų ir konsultacijų su specialistais krepšininkui nustatyti sprando bei tarpumentės sumušimai. Kitų pavojingų traumų amerikiečiui pavyko išvengti.
Prognozuojama, kad gynėjas nuo krepšinio turės pailsėti maždaug dvi ar tris savaites, po to galės grįžti į aikštelę.
Gynėjas susižeidė FIBA Čempionų lygos rungtynėse su Varšuvos „Legia“. Trečiojo kėlinio viduryje Hardingas bandė dėti kamuolį į krepšį, tačiau po nesėkmingo nusileidimo ant parketo krito atbulomis
Amerikietis Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 26 minutes fiksuoja po 18,3 taško (41 procentas tritaškių), 1,3 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvius perdavimus ir 16 naudingumo balų vidurkius.