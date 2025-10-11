Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Paaiškėjo kada į aikštelę grįš traumą patyręs J. Hardingas

2025 m. spalio 11 d. 13:23
Lrytas.lt
Paaiškėjus Jerricko Hardingo traumos rimtumui, sostinės klubas gali lengviau atsikvėpti – amerikietis išvengė rimtų sužalojimų.
Po išsamių medicininių tyrimų ir konsultacijų su specialistais krepšininkui nustatyti sprando bei tarpumentės sumušimai. Kitų pavojingų traumų amerikiečiui pavyko išvengti.
Prognozuojama, kad gynėjas nuo krepšinio turės pailsėti maždaug dvi ar tris savaites, po to galės grįžti į aikštelę.
Gynėjas susižeidė FIBA Čempionų lygos rungtynėse su Varšuvos „Legia“. Trečiojo kėlinio viduryje Hardingas bandė dėti kamuolį į krepšį, tačiau po nesėkmingo nusileidimo ant parketo krito atbulomis
Amerikietis Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 26 minutes fiksuoja po 18,3 taško (41 procentas tritaškių), 1,3 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvius perdavimus ir 16 naudingumo balų vidurkius.
