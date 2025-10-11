Po pirmojo pralaimėjimo namuose – nusivylusio Š. Jasikevičiaus pareiškimas: „Sprendimai buvo neteisingi“

Po rungtynių „Fenerbahce“ vyriausiasis treneris Š. Jasikevičius buvo nusivylęs savo komandos žaidimu:
„Sveikinu „Crveną Zvezdą“ su pergale. Po tokios tragiškos pirmosios rungtynių pusės sunku ką nors pasakyti. Mes nebuvome tokie, kokie turėjome būti – visi mūsų sprendimai buvo neteisingi. Metėme metimus, kai reikėjo veržtis, ir veržėmės, kai tai buvo netinkamas sprendimas. „Crvena Zvezda“ buvo daug labiau motyvuota, jų intensyvumas buvo gerokai aukštesnis nei mūsų“, – po mačo kalbėjo Š. Jasikevičius.
Treneris iš Lietuvos pabrėžė, kad komanda buvo pasirengusi ir žinojo, kad „Crvena Zvezda“ atvyko su nauju treneriu ir dviem naujais žaidėjais, todėl tikėjosi didesnės varžovų motyvacijos.
„Mes bandėme į tai atkreipti žaidėjų dėmesį, tačiau akivaizdu, kad šiuo atžvilgiu padarėme klaidų“, – pripažino strategas.
Š. Jasikevičius taip pat nurodė konkrečias problemas, su kuriomis susidūrė jo komanda:
„Neatsikovojome kamuolių, prasta gynyba, blogas perėjimas į gynybą ir gynyba po krepšiu... Buvo daug dalykų, kuriuose mes tiesiog prastai pasirodėme. Antroje rungtynių pusėje mes bandėme atsigauti, kai susiaurinome rotaciją, tačiau to nepakako. Turime sulaukti daugiau pagalbos iš tam tikrų žaidėjų.“, – kalbėjo Š. Jasikevičius.
Pasak 49-erių trenerio, pasiruošimas sezonui nebuvo lengvas:
„Neturėjome gero pasiruošimo laikotarpio, nors tai tik sezono pradžia. Kai kurie žaidėjai aikštėje praleidžia per mažai laiko, ir aš nerimauju, kad jie gali susižeisti, jei nesulauks daugiau žaidimo minučių“, – spaudos konferencijoje nuogastavo Eurolygos čempionų treneris.
Artimiausios Eurolygos rungtynės „Crvena Zvezda“ laukia spalio 14 d. namuose prieš Kauno „Žalgirį“, o po jų spalio 17 d. keliaus į Madridą, kur susitiks su „Real“. Tuo tarpu „Fenerbahče“ žais namuose prieš „Dubai“ klubą ir išvykoje susitiks su Miuncheno „Bayern“.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceBelgrado Crvena Zvezda
