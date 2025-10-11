Po pirmojo pralaimėjimo namuose – nusivylusio Š. Jasikevičiaus pareiškimas: „Sprendimai buvo neteisingi“

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
90
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
103
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
86
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
79
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
87
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
79
Rungtynių statistika
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
86
BC Dubai
BC Dubai
67
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
108
„Valencia“
„Valencia“
102
Rungtynių statistika
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
70
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
98
Rungtynių statistika
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-15
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-15
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-15
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-15
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-15
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-16
19:00
BC Dubai
BC Dubai
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-16
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-16
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-10-16
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-17
20:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-17
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-17
20:30
„Monaco“
„Monaco“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-17
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-17
21:45
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-17
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Po pirmojo pralaimėjimo namuose – nusivylusio Š. Jasikevičiaus pareiškimas: „Sprendimai buvo neteisingi“

2025 m. spalio 11 d. 12:37
Lrytas.lt
Donatas Motiejūnas debiutavo Belgrado „Crvena Zvezda“ komandoje, o ši penktadienio vakarą Stambule iškovojo pirmąją pergalę šio sezono Eurolygoje 86:81 įveikdama Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamą ir Eurolygos čempionų titulą ginančią Stambulo „Fenerbahce“.
Daugiau nuotraukų (12)
Po rungtynių „Fenerbahce“ vyriausiasis treneris Š. Jasikevičius buvo nusivylęs savo komandos žaidimu:
„Sveikinu „Crveną Zvezdą“ su pergale. Po tokios tragiškos pirmosios rungtynių pusės sunku ką nors pasakyti. Mes nebuvome tokie, kokie turėjome būti – visi mūsų sprendimai buvo neteisingi. Metėme metimus, kai reikėjo veržtis, ir veržėmės, kai tai buvo netinkamas sprendimas. „Crvena Zvezda“ buvo daug labiau motyvuota, jų intensyvumas buvo gerokai aukštesnis nei mūsų“, – po mačo kalbėjo Š. Jasikevičius.
Treneris iš Lietuvos pabrėžė, kad komanda buvo pasirengusi ir žinojo, kad „Crvena Zvezda“ atvyko su nauju treneriu ir dviem naujais žaidėjais, todėl tikėjosi didesnės varžovų motyvacijos.
„Mes bandėme į tai atkreipti žaidėjų dėmesį, tačiau akivaizdu, kad šiuo atžvilgiu padarėme klaidų“, – pripažino strategas.
Š. Jasikevičius taip pat nurodė konkrečias problemas, su kuriomis susidūrė jo komanda:
„Neatsikovojome kamuolių, prasta gynyba, blogas perėjimas į gynybą ir gynyba po krepšiu... Buvo daug dalykų, kuriuose mes tiesiog prastai pasirodėme. Antroje rungtynių pusėje mes bandėme atsigauti, kai susiaurinome rotaciją, tačiau to nepakako. Turime sulaukti daugiau pagalbos iš tam tikrų žaidėjų.“, – kalbėjo Š. Jasikevičius.
Pasak 49-erių trenerio, pasiruošimas sezonui nebuvo lengvas:
„Neturėjome gero pasiruošimo laikotarpio, nors tai tik sezono pradžia. Kai kurie žaidėjai aikštėje praleidžia per mažai laiko, ir aš nerimauju, kad jie gali susižeisti, jei nesulauks daugiau žaidimo minučių“, – spaudos konferencijoje nuogastavo Eurolygos čempionų treneris.
Artimiausios Eurolygos rungtynės „Crvena Zvezda“ laukia spalio 14 d. namuose prieš Kauno „Žalgirį“, o po jų spalio 17 d. keliaus į Madridą, kur susitiks su „Real“. Tuo tarpu „Fenerbahče“ žais namuose prieš „Dubai“ klubą ir išvykoje susitiks su Miuncheno „Bayern“.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceBelgrado Crvena Zvezda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.