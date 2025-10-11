Turkijoje – dar vienas dominuojantis M. Blaževičiaus pasirodymas

Aukštaūgis iš Lietuvos šiose rungtynėse surengė dar vieną dominuojantį pasirodymą.
M. Blaževičius aikštėje praleido 26 minutes ir per jas surinko 21 tašką (9/12 dvit., 3/6 baud.), atkovojo 5 kamuolius, kartą suklydo, perėmė kamuolį, išprovokavo 6 pražangas, 3 kartus pats prasižengė ir surinko 20 naudingumo balų.
„Tofaš“: Marekas Blaževičius 21 (9/12 dvit., 5 atk. kam.), Yigitcanas Saybiras 16 (7 atk. kam., 5 rez. perd.), Maxwellas Lewisas 12 (8 atk. kam.), Warrenas Kiddas 10, Josephas Thomassonas 8 (9 rez. perd.).
„Turk Telekom“: Kyle'as Allmanas 14 (6/17 met.), Kristeonas Bankstonas (6/6 dvit.) ir Berkanas Durmazas (7 atk. kam.) po 12, Jaleenas Smithas 11 (6 rez. perd.).