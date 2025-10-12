D. Adomaičio komanda savaitgalį patyrė dvigubą nesėkmę ir toliau lieka be pergalių Japonijoje

Pirmąjį susitikimą „Alvark“ pralaimėjo 68:83 (16:28, 12:26, 19:11, 21:18). Tokijo komandoje rezultatyviausias buvo Sebastianas Saizas, pelnęs 20 taškų (5/7 dvit., 7/9 baudų), ir atkovojęs 4 kamuolius. Shuto Ando įmetė 18 taškų, buvęs Vilniaus „Ryto“ žaidėjas Marcusas Fosteris pridėjo 15 (3/7 dvit., 2/6 trit., 4 atk. kam.).
Nugalėtojų gretose išsiskyrė Ryuichi Kishimoto, pelnęs 15 taškų (2/3 dvit., 3/6 trit.), bei Alexas Kirkas, kuris pridėjo 13 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.
Sekmadienį, po dramatiškos kovos, „Alvark“ išvykoje vėl patyrė pralaimėjimą 76:79 (13:16, 15:22, 20:16, 28:25). Šiame susitikime „Alvark“ vėl išsiskyrė tie patys žaidėjai. S. Saizas pelnė 24 taškus (7/9 dvit., 2/3 trit., 7 atk. kam.), M. Fosteris pridėjo 14 (5/11 dvit., 1/6 trit., 4 atk. kam.), o S. Ando surinko 12.
„Ryukyu“ gretose šį kartą 16 taškų pelnė Kishimoto (3/8 trit.), 15 – Victoras Law, o 13 taškų pelnė Kirkas.
„Alvark“ šį sezoną vis dar nesugebėjo pasiekti pirmosios pergalės Japonijos lygoje, o ši dviguba nesėkmė pratęsė jų pralaimėjimų seriją iki keturių.
Be to, komanda vis dar verčiasi be traumos gydančio buvusio Kauno „Žalgirio“ žaidėjo Brandono Davieso.