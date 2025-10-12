Lrytas Premium prenumerata tik
D. Adomaičio komanda savaitgalį patyrė dvigubą nesėkmę ir toliau lieka be pergalių Japonijoje

2025 m. spalio 12 d. 16:22
Lrytas.lt
Dainiaus Adomaičio treniruojama Tokijo „Alvark“ komanda, kuri šį sezoną Japonijos pirmenybėse dar nėra pasiekusi pergalės, savaitgalį patyrė dvi nesėkmes prieš „Ryukyu“ ekipą. Šeštadienį ir sekmadienį žaidę lietuvio auklėtiniai išvykoje nusileido Okinavos klubui ir pratęsė pralaimėjimų seriją.
Pirmąjį susitikimą „Alvark“ pralaimėjo 68:83 (16:28, 12:26, 19:11, 21:18). Tokijo komandoje rezultatyviausias buvo Sebastianas Saizas, pelnęs 20 taškų (5/7 dvit., 7/9 baudų), ir atkovojęs 4 kamuolius. Shuto Ando įmetė 18 taškų, buvęs Vilniaus „Ryto“ žaidėjas Marcusas Fosteris pridėjo 15 (3/7 dvit., 2/6 trit., 4 atk. kam.).
Nugalėtojų gretose išsiskyrė Ryuichi Kishimoto, pelnęs 15 taškų (2/3 dvit., 3/6 trit.), bei Alexas Kirkas, kuris pridėjo 13 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.
Sekmadienį, po dramatiškos kovos, „Alvark“ išvykoje vėl patyrė pralaimėjimą 76:79 (13:16, 15:22, 20:16, 28:25). Šiame susitikime „Alvark“ vėl išsiskyrė tie patys žaidėjai. S. Saizas pelnė 24 taškus (7/9 dvit., 2/3 trit., 7 atk. kam.), M. Fosteris pridėjo 14 (5/11 dvit., 1/6 trit., 4 atk. kam.), o S. Ando surinko 12.
„Ryukyu“ gretose šį kartą 16 taškų pelnė Kishimoto (3/8 trit.), 15 – Victoras Law, o 13 taškų pelnė Kirkas.
„Alvark“ šį sezoną vis dar nesugebėjo pasiekti pirmosios pergalės Japonijos lygoje, o ši dviguba nesėkmė pratęsė jų pralaimėjimų seriją iki keturių.
Be to, komanda vis dar verčiasi be traumos gydančio buvusio Kauno „Žalgirio“ žaidėjo Brandono Davieso.
 
