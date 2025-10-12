Gynėjo sugrįžimu pažymėtose rungtynėse – užtikrinta „Fenerbahce“ pergalė Turkijos lygoje

Šiose rungtynėse po daugiau nei metų pertraukos į aikštelę sugrįžo pernai jau pirmose Eurolygos rungtynėse kryžminių kelio raiščių traumą patyręs Scottie Wilbekinas.
32-ejų gynėjas per kiek daugiau nei 14 žaidimo minučių pelnė 11 taškų (1/2 dvit., 3/6 trit.), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 1 kamuolį ir suklydo 1 kartą.
16 taškų prie pergalės pridėjo Melihas Mahmutoglu (4/6 tritaškių), 15 – Onuralpas Bitimas (2/5 tritaškių, 4 atk. kam.), 14 – Tarikas Biberovičius (4/5 tritaškių).
Svečiams 17 taškų pelnė Charlesas Manningas (7/10 dvitaškių), 15 – Michaelas Moore’as.
Stambulo klubas artėjančią savaitę Eurolygoje namie antradienį susitiks su „Dubai“, o ketvirtiadienį su Miuncheno „Bayern“ krepšininkais.