Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Ispanijos pirmenybėse – jauniausio žaidėjo debiutas „Barcos“ istorijoje ir antrasis katalonų pralaimėjimas iš eilės

2025 m. spalio 12 d. 15:22
Lrytas.lt
„Barcelonos“ krepšininkai patyrė antrąją nesėkmę paeiliui Ispanijos „Liga Endesa“ čempionate. Katalonai savo aikštėje 86:91 (21:25, 22:23, 22:15, 21:28) turėjo pripažinti „Hiopos Lleida“ komandos pranašumą. Varžovams tai buvo antroji pergalė iš eilės šiose pirmenybėse.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiose rungtynėse istoriją sukūrė vos 16 metų, 5 mėnesių ir 12 dienų sulaukęs serbas Nikola Kusturica, tapęs jauniausiu žaidėju „Barcos“ istorijoje, debiutavusiu Ispanijos „Liga Endesa“ čempionate.
Jaunasis gynėjas šį pasiekimą užfiksavo sekmadienio rungtynėse prieš „Hiopos Lleida“, taip pagerindamas beveik dešimtmetį gyvavusį Erico Vilos rekordą. Pastarasis buvo debiutavęs dar 2014-ųjų gruodį, būdamas 16 metų, 6 mėnesių ir 29 dienų amžiaus.
N. Kusturica jau trečią sezoną rungtyniauja „Barcos“ jaunimo sistemoje ir pamažu skinasi kelią į pagrindinę komandą. Rugsėjo 19-ąją jis debiutavo Katalonijos lygoje, o dabar pasirodė ir aukščiausioje Ispanijos lygoje.
Praėjusi vasara serbui buvo itin sėkminga – su šalies rinktine jis iškovojo Europos U16 čempionato auksą ir buvo pripažintas naudingiausiu turnyro žaidėju (MVP). Krepšinio specialistai jį vadina vienu perspektyviausių „Barcos“ akademijos talentų.
Šiame mače jaunajam gynėjui per 46 sekundes nepavyko pasižymėti statistikos protokole.
Rezultatyviausiai „Barcelonos“ gretose žaidė Tornikė Shengelia, pelnęs 19 taškų, ir Kevinas Punteris, pridėjęs 14. Nugalėtojų ekipoje išsiskyrė N. Agada (18 tšk.) ir J. Batemonas (14 tšk.).
BarcelonarekordasACB Ispanijos krepšinio lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.