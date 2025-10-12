Ispanijos pirmenybėse – jauniausio žaidėjo debiutas „Barcos“ istorijoje ir antrasis katalonų pralaimėjimas iš eilės

Šiose rungtynėse istoriją sukūrė vos 16 metų, 5 mėnesių ir 12 dienų sulaukęs serbas Nikola Kusturica, tapęs jauniausiu žaidėju „Barcos“ istorijoje, debiutavusiu Ispanijos „Liga Endesa“ čempionate.
Jaunasis gynėjas šį pasiekimą užfiksavo sekmadienio rungtynėse prieš „Hiopos Lleida“, taip pagerindamas beveik dešimtmetį gyvavusį Erico Vilos rekordą. Pastarasis buvo debiutavęs dar 2014-ųjų gruodį, būdamas 16 metų, 6 mėnesių ir 29 dienų amžiaus.
N. Kusturica jau trečią sezoną rungtyniauja „Barcos“ jaunimo sistemoje ir pamažu skinasi kelią į pagrindinę komandą. Rugsėjo 19-ąją jis debiutavo Katalonijos lygoje, o dabar pasirodė ir aukščiausioje Ispanijos lygoje.
Praėjusi vasara serbui buvo itin sėkminga – su šalies rinktine jis iškovojo Europos U16 čempionato auksą ir buvo pripažintas naudingiausiu turnyro žaidėju (MVP). Krepšinio specialistai jį vadina vienu perspektyviausių „Barcos“ akademijos talentų.
Šiame mače jaunajam gynėjui per 46 sekundes nepavyko pasižymėti statistikos protokole.
Rezultatyviausiai „Barcelonos“ gretose žaidė Tornikė Shengelia, pelnęs 19 taškų, ir Kevinas Punteris, pridėjęs 14. Nugalėtojų ekipoje išsiskyrė N. Agada (18 tšk.) ir J. Batemonas (14 tšk.).